الإثنين 08-11-2021
الوكيل الاخباري

حظر النشر بقضية عائلة رئيس الوزراء

الجامعة الأردنية: السماح باقامة حفلات تخرج دون حضور الاهالي

قمة المناخ تركز على دعم الدول الفقيرة مع بداية أسبوعها الثاني

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الأوغندي

دراسة: قطاع النقل في المملكة قادر على استيعاب 94% من حجم العرض

أكثر من 38 ألف شخص تلقوا جرعتي كورونا في جرش

الهاشمية: شرط لتعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة

تهنئة الدكتور محمد اشرف القهيوي

اجتماع حكومي موسع في وزارة الصناعة

حدث فلكي نادر تشهده سماء المملكة اليوم الإثنين

الإثنين، 08-11-2021 12:51 م

زين تُطلق حملة الدفع المُيسّر على متجرها الإلكتروني (Zain eShop) بالتعاون مع بنك الاتحاد

Etihad Bank - eShop-Social Media_1200x1200


الوكيل الاخباري - أعلنت شركة زين الأردن وبالتعاون مع بنك الاتحاد، عن إطلاقها لحملة الدفع المُيسّر على متجرها الإلكتروني (eshop.jo.zain.com)، لتُتيح من خلالها لزبائنها من عملاء بنك الاتحاد شراء جميع أنواع الاجهزة المتوفرة على متجرها الإلكتروني بنظام الأقساط، وذلك عند الدفع باستخدام أي من البطاقات الائتمانية التابعة لبنك الاتحاد وبفائدة 0%.

اضافة اعلان


وسيتمكن عملاء بنك الاتحاد من استخدام بطاقاتهم الائتمانية لإتمام عمليات الشراء من خلال متجر زين الإلكتروني (Zain eShop)، وتقسيط المبلغ على دفعات تصل إلى 9 دفعات، حيث يمكنهم اختيار مدّة سداد الأقساط على 3 شهور أو 6 شهور أو 9 شهور بدون فائدة، بحيث لا تتجاوز قيمة المشتريات 1400 دينار ولا تقل عن 100 دينار.


كما سيتمكّن عملاء بنك الاتحاد حتى تاريخ 19 تشرين الثاني الحالي، من استرداد 10% من قيمة مشترياتهم عند شرائهم أي نوع من أنواع الأجهزة الخلوية المتوفرة على متجر زين الإلكتروني والدفع من خلال بطاقاتهم الائتمانية، بحيث لا تتجاوز قيمة الاسترداد 100 دينار.


ويمكن لعملاء بنك الاتحاد الراغبين بالاستفادة من خدمة الدفع المُيسّر التواصل مع مركز خدمات المشتركين في البنك، لطلب تقسيط الدفع على بطاقاتهم، وذلك بعد إتمام عمليّة الشراء عبر متجر زين الإلكتروني (eshop.jo.zain.com).


 




 

 


 

إقرأ ايضا
سمية

جامعة الأميرة سمية: الدكتورة ابو الهيجا مقيّمة عالمية للبرامج الهندسية

جامعة الاميرة سمية

جامعة الأميرة سمية تظفر ببطولة الجامعات الأردنية للمبارزة

Toyota Mirai - FCEV

الانتقال إلى مجتمع محايد للكربون لا يستثني أحداً هو الحل الأمثل لتحقيق الاستدامة في التنقل

8. Galaxy Watch4_Lifestyle_Outbox Strap1

سامسونج ترتقي بتجربة الساعة الذكية إلى المستوى التالي مع طرحها ساعتي جالاكسي Watch4 و Watch4 Classic

McDonalds Logo

ماكدونالدز الأردن تفتتح فرعها الجديد في سوق باب المدينه بمدينه الزرقاء

Nova8_1080x1080_AR-1

HUAWEI nova 8... أداء قوي وتصميم عصري وكاميرا استثنائية

أخبار متعلقة
GetAttachment

زين تُطلق دورة مجانية جديدة للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني

Jo Academy - Zain Student Bundle

زين تطلق حزمة الطلاب لمشتركي خطوط البرودباند المدفوعة مسبقاً

1 (2)

زين ترعى افتتاح المقر الجديد لوكالة 'هارلي' في الأردن

zain_logo_BK

زين تعلن عن فعالياتها في مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني

23472963_1784775548222082_4182927967056169712_n

زين راعي الاتصالات الحصري لتجوال الأردن 'غالوبس'

23472963_1784775548222082_4182927967056169712_n

زين تُواصل دعمها للهيئة الملكية الأردنية للأفلام