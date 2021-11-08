زين تُطلق حملة الدفع المُيسّر على متجرها الإلكتروني (Zain eShop) بالتعاون مع بنك الاتحاد

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة زين الأردن وبالتعاون مع بنك الاتحاد، عن إطلاقها لحملة الدفع المُيسّر على متجرها الإلكتروني (eshop.jo.zain.com)، لتُتيح من خلالها لزبائنها من عملاء بنك الاتحاد شراء جميع أنواع الاجهزة المتوفرة على متجرها الإلكتروني بنظام الأقساط، وذلك عند الدفع باستخدام أي من البطاقات الائتمانية التابعة لبنك الاتحاد وبفائدة 0%.

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وسيتمكن عملاء بنك الاتحاد من استخدام بطاقاتهم الائتمانية لإتمام عمليات الشراء من خلال متجر زين الإلكتروني (Zain eShop)، وتقسيط المبلغ على دفعات تصل إلى 9 دفعات، حيث يمكنهم اختيار مدّة سداد الأقساط على 3 شهور أو 6 شهور أو 9 شهور بدون فائدة، بحيث لا تتجاوز قيمة المشتريات 1400 دينار ولا تقل عن 100 دينار.



كما سيتمكّن عملاء بنك الاتحاد حتى تاريخ 19 تشرين الثاني الحالي، من استرداد 10% من قيمة مشترياتهم عند شرائهم أي نوع من أنواع الأجهزة الخلوية المتوفرة على متجر زين الإلكتروني والدفع من خلال بطاقاتهم الائتمانية، بحيث لا تتجاوز قيمة الاسترداد 100 دينار.



ويمكن لعملاء بنك الاتحاد الراغبين بالاستفادة من خدمة الدفع المُيسّر التواصل مع مركز خدمات المشتركين في البنك، لطلب تقسيط الدفع على بطاقاتهم، وذلك بعد إتمام عمليّة الشراء عبر متجر زين الإلكتروني (eshop.jo.zain.com).