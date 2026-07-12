زين تطلق دورة جديدة من برنامج الإقلاع عن التدخين لموظفيها بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان

ويهدف البرنامج إلى دعم الموظفين الراغبين بالإقلاع عن التدخين من خلال توفير خدمات علاجية متخصصة تعتمد على أحدث الممارسات العلمية المعتمدة في علاج الاعتماد على التبغ، حيث تُعقد الجلسات داخل المقر الرئيسي لشركة زين بما يضمن سهولة الوصول إلى البرنامج وتشجيع الموظفين على المشاركة والاستفادة من خدماته وتمكينهم من الحصول على الدعم الطبي والسلوكي اللازم الذي يعزز فرص نجاحهم في الإقلاع عن التدخين.
ويتضمن البرنامج 60 ساعة من الجلسات الفردية التي تجمع المشاركين بأطباء أمراض صدرية معتمدين ومتخصصين في علاج الاعتماد على التبغ، إلى جانب تقديم المشورة السلوكية والإرشاد الطبي وخطط العلاج المصممة وفق احتياجات كل مشارك، بما يعزز فرص النجاح في الإقلاع عن التدخين على المدى الطويل.
وتندرج هذه الخطوة ضمن برنامج (Well Being) في شركة زين، الذي يُعنى بتعزيز الصحة الجسدية والنفسية للموظفين وتشجيعهم على تبني أنماط حياة صحية ومستدامة بما يسهم في توفير بيئة عمل أكثر صحة وإنتاجية، ويعزز جودة حياتهم ورفاههم، الأمر الذي يمثل أولوية أساسية وجزءاً لا يتجزأ من ثقافتها المؤسسية.
كما تندرج هذه الجهود ضمن الشراكة الاستراتيجية المستمرة بين زين ومركز الحسين للسرطان، وفي إطار حرص الشركة على تقديم برامج نوعية تُسهم بتحسين جودة حياة موظفيها وتمكينهم من اتخاذ خيارات صحية إيجابية تنعكس على حياتهم الشخصية والمهنية بشكل مُستدام.
وكانت الدورات السابقة قد أثمرت عن نتائج إيجابية لافتة، إذ وصلت نسبة نجاح المشتركين بالبرنامج في الإقلاع عن التدخين إلى 80%، مما عكس فعالية البرنامج وأهمية توفير الدعم الطبي والسلوكي المتخصص للراغبين في تبني نمط حياة أكثر صحة.
ويُنفّذ البرنامج مرتين سنوياً في إطار التزام شركة زين ومركز الحُسين للسرطان بتعزيز صحة الموظفين وترسيخ ثقافة الصحة والرفاه في بيئة العمل، وذلك بالشراكة مع عيادة الإقلاع عن التدخين في مركز الحسين للسرطان التي تأسست عام 2008 لتقديم الدعم المتخصص للمدخنين الراغبين بالإقلاع عن التدخين، من خلال برامج علاجية متكاملة تجمع بين العلاج السلوكي والعلاج الدوائي بإشراف كوادر طبية مؤهلة بما يُعزز الوعي الصحي ويسهم في الوقاية من الأمراض المرتبطة بالتدخين.
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