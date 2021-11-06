زين تُطلق دورة مجانية جديدة للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة زين الأردن عن إطلاق دورة تدريبية مجانية جديدة للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية، في مراكز زين للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية المنتشرة في مختلف محافظات المملكة، وعددها 6 مراكز، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني.

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وتهدف شركة زين من خلال هذة الدورات إلى استثمار طاقات الشباب وتشجيعهم على الانخراط في قطاع التعليم المهني، وتزويدهم بكافة المهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل، للمساهمة في تخفيف نسب البطالة ومساندة الشباب للحصول على فرص عمل مستدامة، وذلك تماشياً مع الهدفين الأول (القضاء على الفقر) والثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد) من أهداف التنمية المُستدامة التي تتبناها شركة زين عبر كافة برامجها ومبادراتها في مجال إدارة الاستدامة.







وتستمر الدورات التدريبية في مراكز زين على مدار 3 أشهر، يقوم خلالها نخبة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال بتزويد الطلبة بالمهارات الفنية اللازمة النظرية والعملية، ليحصل الطلبة بعد تخرجهم على شهادات معتمدة لمزاولة المهنة.



ووصل عدد الطلبة المُتخرّجين من مراكز زين للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية حتى اليوم إلى 1,664 طالب وطالبة، حيث تتوزّع المراكز في فروع مؤسسة التدريب المهني في كل من محافظة الزرقاء - المعهد الأردني الكوري للتكنولوجيا، وإربد - حكما، والطفيلة، والكرك- منطقة المرج، ومحافظة البلقاء - معهد السلط للمهن والحرف التقليدية، بالإضافة إلى مركز زين في كلية تدريب وادي السير- الأونروا بالعاصمة عمان.