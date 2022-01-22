السبت 22-01-2022
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السبت، 22-01-2022 11:35 ص

"زين 7، زين 9، زين 11"

زين تُطلق عروضاً جديدة لمشتركي الخطوط المدفوعة مسبقاً

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الوكيل الاخباري - انطلاقاً من حرصها على تقديم أفضل العروض وبأفضل الأسعار لتلبية رغبات واحتياجات زبائنها؛ أطلقت شركة زين الأردن عروضاً جديدة لمشتركيها الحاليين والجدد من أصحاب الخطوط المدفوعة مسبقاً، بميزات فريدة ومتعددة وإضافات جديدة تناسب كافة الأنماط الاستهلاكية.

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وتشمل العروض الجديدة تعرفة "زين 7" التي تقدّم للمشترك حزمة إنترنت بسعة 10 جيجابايت، ودقائق اتصال محلية لا محدودة على شبكة زين والشبكات المحلية الأخرى، ودقائق اتصال لا محدودة على شبكة جوال فلسطين، ورسائل نصية محلية قصيرة لا محدودة، وباشتراك بقيمة 7 دنانير فقط. كما شملت العروض تعرفة "زين 9" التي تتضمّن حزمة إنترنت بسعة 20 جيجابايت، ودقائق اتصال محلية لا محدودة على شبكة زين والشبكات المحلية الأخرى، ودقائق اتصال لا محدودة على شبكة جوال فلسطين، وباشتراك بقيمة 9 دنانير فقط، حيث أطلقت الشركة بطاقة Mix جديدة بفئة (4.50+4.50) لهذه التعرفة.


كما تضمنت العروض الجديدة تعرفة "زين 11" التي تمنح حزمة إنترنت بسعة 30 جيجابايت، ودقائق اتصال محلية لا محدودة على شبكة زين والشبكات المحلية الأخرى، ودقائق اتصال لا محدودة على شبكة جوال فلسطين، بالإضافة إلى 30 دقيقة دولية مجانية، وباشتراك بقيمة 11 دينار فقط.


وتمنح العروض الجديدة من زين ميزة إضافية هي حزمة الإنترنت التراكمية، حيث سيحصل المشترك على حزمة 1 جيجابايت إضافية ومتراكمة في حال تم تجديد الاشتراك في الموعد المحدد أو عند تجديد الاشتراك المبكر، وذلك بحد أقصى 5 جيجابايتلتعرفة"زين 7"، وبحد 10 جيجابايت للتعرفات"زين 9" و"زين 11"، ويمكن للمشترك التحقق من الرصيد المتبقي من هذه الحزمة من خلال تطبيق زين (Zain Jo)، أو من خلال الرمز #3*121*.


ويمكن للراغبين بالاشتراك بأي من هذه التعرفات الجديدة زيارة أي من معارض زين المنتشرة في المملكة، أو من خلال تطبيق زين على الأجهزة الذكية (Zain Jo)، أو باستخدام الرمز #800*.


ودَعَت زين الراغبين بالاطلاع على المزيد من المعلومات حول هذه العروض وكافة الخدمات والعروض المتوفرة لديها لزيارة موقعها الإلكتروني  (www.jo.zain.com)، أو حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أو الاتصال على مركز خدمات المشتركين من زين على الرقم 1234، ومن الشبكات الأخرى على الرقم 0795797979.


 




 

 


 

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