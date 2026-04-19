زين تطلق منصّة "منّا وفينا" لتعكس قيم العالم الجميل

الوكيل الإخباري- في خطوة استراتيجية تعبر عن هويتها كشركة وطنية متجذّرة في المجتمع الأردني؛ أعلنت شركة زين الأردن عن إطلاق منصّتها الجديدة بعنوان "لأنك منّا وفينا… عالمنا جميل"، وذلك ضمن جهودها المستمرة في تعزيز تجربة عملائها وبناء علاقة أكثر اتصالاً وقرباً وولاءً، بما يرسّخ مكانتها كشركة تعكس نبض الشارع الأردني وتلبّي احتياجاته المتجددة.

وتجسّد هذه المنصّة رؤية زين باعتبارها أكثر من مجرد مزوّد لخدمات الاتصالات والإنترنت، بل جزء لا يتجزأ من المجتمع الأردني بمختلف تفاصيله، حيث تتفاعل مع يومياته وتواكب تطلعاته، إذ تنطلق "منّا وفينا" من فكرة أنها ليست مجرد شعار، بل قصة مشتركة كُتبت مع الناس وأبطالها هم أفراد المجتمع ومشتركي زين أنفسهم، بما تحمله من معاني الفخر والانتماء، وتجسّد مزيجاً من الحنين إلى الماضي والطموح للمستقبل.



وأكدت الشركة بأن هذه المنصّة تمثّل توجّهاً طويل الأمد، سيتم من خلاله توحيد مختلف مبادراتها وحملاتها وتجاربها تحت مظلة واحدة، ترتكز على مفاهيم القرب والانتماء والولاء، بما يعزّز التزامها بتقديم "عالم جميل" بروح محلية أكثر ارتباطاً بالمجتمع.