زين تطلق RISE لإذكاء الوعي بالصحة الذهنية لموظفيها في الشرق الأوسط

الوكيل الاخباري - أعلنت مجموعة زين عن إطلاق مبادرة RISE لإذكاء ونشر الوعي بقضايا الصحة النفسية (الذهنية) لموظفيها عبر كافة عملياتها في الشرق الأوسط وأفريقيا.

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وذكرت المجموعة الرائدة في مجالات الابتكارات الرقمية في المنطقة، أن إطلاق هذه المبادرة يتزامن مع الاهتمام العالمي بشهر التوعية بالصحة النفسية، حيث تركز العديد من مؤسسات الأعمال على مدار شهر مايو جهودها على رفع التوعية بمجالات الصحة النفسية.

وكشفت مجموعة زين أن مبادرة RISE التي يتنباها ويدعمها نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي، تستهدف توفير بيئة عمل إيجابية ومريحة للموظفين، حيث يزيد الاهتمام بالصحة النفسية من قدرات الموظفين، ويرتقي بالأداء العام، وهو ما ينعكس بالإيجاب على مستوى الإنتاجية.

وبينت المجموعة أن هذه المبادرة من البرامج الرائدة التي يتم طرحها على مستوى مؤسسة خاصة في أسواق الشرق الأوسط، حيث تهدف إلى بناء مؤسسة أكثر شمولاً، تراعي وتدعم الموظفين في ضوء ضغوطات العمل المتزايدة في البيئات التجارية الحديثة، وفي زمن أحدثت فيه جائحة كوفيد-19 تحديات اقتصادية واجتماعية، وإرباكاً شديداً في مفاهيم أعراف العمل.

وأكدت زين أن قادة الأعمال عندما ينخرطون في دعم نشاط تحسين الصحة النفسية (الذهنية)، فإن "رأس المال النفسي” الخاص بالمؤسسة يأخذ في الازدياد، وهو له علاقة وثيقة بزيادة الانتاجية والشعور بالرضا الوظيفى، والرضا عن الحياة بشكل عام، وغير ذلك من مخرجات الصحة والسعادة، لذلك تسعى جهات عديدة إلى دعم البحث والتدريب والتعليم فى هذه المجالات المرتبطة.

وتتوقع المجموعة أن تؤسس مبادرة RISE لمرحلة جديدة في المسيرة المهنية لموظفيها، حيث من المتوقع أن تعمل على زيادة مستويات الاحتفاظ بالموظفين، زيادة الولاء، ورفع المعنويات والمشاركات التفاعلية في الأفكار والمشاريع، إلى جانب تقليل التكاليف الطبية ومعدلات تغيُّب الموظفين.

الجدير بالذكر أنه في إطار هذه المبادرة سيكون هناك سلسلة من الأنشطة والأعمال منها: إطلاق تطبيق (Headspace) الذي سيتم تقديمه لجميع الموظفين البالغ عددهم 7,000 موظف، بالإضافة إلى توفير استشارات في مجال الصحة النفسية (الذهنية)يقدمها علماء نفس (بشكل مباشر أو افتراضي) بشراكة مع المركز الكويتي للاستشارات (KCC).

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر الخرافي "الصحة النفسية (الذهنية) الجيدة أمر أساسي للغاية بالنسبة للصحة العامة والرفاه، فهي بمثابة الوقود الذى يدفع الموظفين نحو بيئة عمل أكثر إنتاجية، لذلك كان من الضروري أن تتوجه مؤسسات الأعمال نحو مبادرات دعم الاستقرار النفسي والمعنوي للموظفين”.

وأوضح الخرافي أن الصحة الذهنية الجيدة تعكس حالة من التوازن والانسجام بين الصحة النفسية والاجتماعية، فالأشخاص الذين يتمتعون بثبات جيد في الصحة الذهنية يشعرون بالقدرة على التعامل مع المواقف الصعبة، وهم قادرون أيضا على استعادة التوازن بعد مواجهة هذه التحديات.

وأضاف قائلا "نعتبر الصحة النفسية لموظفينا من الأولويات الرئيسية في أعمالنا،حيث أظهرت مجموعة زين على مدار مسيرتها المهنية أنها تهتم دائما بمعالجة القضايا التي تؤثر على مستوى الإنتاجية”.

وأضاف الخرافي قائلا "في ظل تداعيات الجائحة، وما نتج عنها من اضطرابات في معايير العمل وارتفاع في مستويات انعدام اليقين في الحياة الطبيعية، بادرنا بتحديد قضايا الصحة الذهنية لموظفينا، التي ينبغي العمل على إدارتها على نحو جيد، وبشكل جدي للغاية”.

وتابع الخرافي قائلاً "إن موظفينا أعظم ثروة لدينا، وحتى نظل في تحقيق مسيرة عمل ناجحة، علينا أن نقوم بتوفير مناخ عمل يتسم بالدعم والاهتمام، لذلك نحن عازمون بإصرار على التصدي لجميع المشكلات الذهنية التي قد تنشأ من وقت لآخر، والعمل على معالجتها من خلال مبادرة RISE”.

الجدير بالذكر أن تطبيق (Headspace) هو تطببيق إلكتروني رائد عالمياً في مجال التأمل والوعي الذهني، ويضم أكثر من 70 مليون عضوا عبر 190 دولة، هذا التطبيق واحداً من أوائل تطبيقات التأمل في العالم، وما زال رائداً في مجال التدريب الذهني والعقلي من خلال ما يقدمه من عروض المحتوى عبر الإنترنت التي تغطي: الإجهاد، الحركة، النوم، التركيز، وغير ذلك.

يوفر تطبيق (Headspace) أداة H4W، التي تقدم حلا علميا للصحة الذهنية، حيث يتعاون مع أكثر من 2,000 شركة لمساعدتها على بناء ثقافات أكثر صحة وإنتاجية ومؤسسات ذات أداء أعلى، وتعتبر أداة H4Wحلا يعمل على وقاية الصحة الذهنية في أماكن العمل من الأساس، وهو يركز أيضاً على الحفاظ على صحة الموظفين الذهنية، وليس فقط على معالجة المضطربين منهم.

وفي هذا الصدد يقول الرئيس التنفيذي الدولي لشركة Headspace جولون فيكتور "يسعدنا التعاون مع مجموعة زين في تنفيذ مبادرة RISE، حيث تأتي هذه المبادرة بعد تفاقم تداعيات الجائحة، وما تسببت فيه من تحديات بتحقيق التوازن بين عملنا وحياتنا المنزلية”. وتابع قائلا ” فوائد الوعي الذهني من الفوائد المثبتة علمياً، وإنه ليسعدنا أن قيادة مجموعة زين في هذا الاتجاه الحيوي في بيئة الأعمال، يعطي أولوية لصحة موظفيها الذهنية ويفتح الطريق أمام المؤسسات الأخرى في المنطقة”.

الجدير بالذكر أن مجموعة زين تتعاون في هذه المبادرة مع المركز الكويتي للاستشارات (KCC)، وهو أحد المراكز الرائدة في المنطقة التي تقدم تقييمات نفسية-تربوية شاملة وعلاجات وخدمات تدريبية لأكثر منذ 10 سنوات، وقد خدمت برامجه المؤسسية أكثر من 30 شركة متعددة الجنسيات، ومن خلال هذه المبادرة سيساعد في تثقيف موظفي زين بالمشكلات الشخصية، والمشكلات المتعلقة بالعمل، والتعريف بتقنيات التخلص من التوتر النفسي والوعي الذهني وطرق خلق بيئة عمل أكثر هدوءاً وإنتاجية. من جانبها، قالت الدكتورة جوان هاندز المدير التنفيذي السريري للمركز الاستشاري الكويتي ورئيس جمعية علم النفس في الشرق الأوسط "لا ينبغي أن تسمح لظروفك الوجدانية الراهنة بأن تحد من الغاية التي يمكنك الوصول إليها، فهي تخبرك من أين تحتاج أن تبدأ”.

وأضافت ” نؤمن إيماناً راسخاً بأنه يمكن لمعالجة الرفاهية الذهنية في مكان العمل أن تساعد في تعزيز العوامل الإيجابية والحماية لبيئة العمل وتقليل عوامل الخطر المسببة للإصابة بالأمراض الذهنية والإرهاق، إلى جانب تحسين الصحة العامة والإنتاجية، ويُسعدنا أن نشارك مجموعة زين هذه المبادرة الفريدة، التي ستُرسي معايير الرفاهية المؤسسية والصحة الذهنية في المنطقة”.

في إطار تنفيذ أعمال مبادرة RISE، ستمنح المجموعة لموظفيها فترات راحة إلزامية مدتها 15 دقيقة خلال أيام العمل بين الساعة 10 صباحا و3 مساء لمنح الموظفين فرصة الوصول إلى محتوى تطبيق Headspace، بالإصافة إلى ذلك سيوفر التطبيق والمركز الكويتي للاستشارات العلاج لموظفي مجموعة زين لمساعدتهم على التغلب على: الإجهاد والإرهاق؛ المشاكل الأسرية؛ اضطرابات الأكل؛ والإرباك والقلق.

وإذ تتزايد الرغبة في تنفيذ تدخلات الصحة النفسية في إطار استراتيجية متكاملة متعلقة بالصحة والرفاه تشمل الوقاية والدعم والتأهيل، فإن العنصر الأساسي للنجاح هو إشراك الموظفين على جميع المستويات عند تنفيذ هذه التدخلات، وبينت دراسة أجرتها شركة استشارات Life Meets Work عن مسألة الرفاهية في العمل وتأثيرات البيئة السلبية التي يمكن أن تنشأ عن الضغط والتوتر النفسي، أنه عندما يكون المديرين والقادة تحت الضغط، فإن ذلك يمكن الشعور به بين جميع موظفي المؤسسة بأكملها، غالباً ما يُفسر ذلك بأنها تلك الحافة التي يبتعد عندها الموظفون الجيدون عن مهام معينة للحفاظ على صحتهم.

وجدت الدراسة أيضاً أنه عندما يفشل قادة العمل في إدارة الضغوط النفسية، فإن أكثر من 50% من الموظفين يرون أن القادة في هذه الحالة غير فعالين، وعندما يكون القادة غير قادرين على إدارة توترهم النفسي، يفقد الموظفون القدرات الدفاعية، والتراجع في إحراز أي تقدم داخل بيئة العمل، لذلك فإن الوعي الذهني هو من أكثر الطرق فعالية لإدارة التوتر النفسي، وهو يتعلق بحالة ذهنية يتم الوصول إليها من خلال تركيز وعي الشخص على اللحظة الراهنة مع الاعتراف بهدوء وقبول مشاعر المرء وأفكاره وأحاسيسه الجسدية، حيث يُستخدم كل ذلك كأسلوب علاجي.

الجدير بالذكر أن مجموعة زين تعتزم تطوير مبادرة RISE لتشمل أيضاً استخدام الذكاء الاصطناعي للصحة الذهنية بما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي لأعمالها.