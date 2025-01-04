زين تطوّع حلولها للأعمال لتعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات

الوكيل الإخباري- مواصلةً لجهودها الحثيثة وعملها المستمر لتطوير بُنية تحتية استثنائية ومواتية لتغيرات المستقبل في المملكة، واستمراراً لمُساهماتها بترسيخ مكانة المملكة على خارطة الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم وتسريع التحول الرقمي في مختلف القطاعات عبر تقديم أحدث الحلول الرقمية المُبتكرة والمواكبة لمُتغيرات العصر الرقمي لرفد قِطاعات الأعمال كافة؛ واصلت شركة زين الأردن وعبر مظلة "زين أعمال" تقديم خدماتها الاستثنائية لكافة قِطاعات الأعمال لدعم مسار الشركات والمؤسسات في التحول إلى الاقتصاد الرقمي، فيما تُوّجت إنجازات زين في خِتام العام 2024 بلفتة ملكية سامية، حيث أنعم جلالة الملك عبدالله الثاني، بميدالية اليوبيل الفضي على الشركة، وذلك تقديراً لمساهماتها في تطوير قطاع الاتصالات في المملكة.

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وفي إطار سعيها المتواصل لتمكين قِطاعات الأعمال في مجالات التكنولوجيا والابتكار ودعمها للنمو والتوسع للنهوض بالاقتصاد الوطني، قامت الشركة وتحت مظلة "زين أعمال" بإنشاء غرفة مراقبة لربط 245 موقعاً تابعاً لوزارة الشباب، وربطها بشبكة (MPLS) لنقل وتبادل البيانات متعددة الاستخدام بطريقة أكثر أماناً وفاعلية، وحماية الشبكات من الاختراقات السيبرانية، بما يُسهم في تحسين أداء الأعمال وتخفيض الكُلف التشغيلية، وتزويد 151 موقعاً بأكثر من 800 كاميرا مراقبة، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم الفني لكافة المواقع لمدة 3 أعوام.



كما تعاونت الشركة مع دائرة الآثار العامة لإنشاء غرفة مراقبة مركزية وربط 45 موقعاً أثرياً بخدمة شبكة مقسم البروتوكولات المتعددة MPLS)) وتركيب كاميرات مراقبة في قلعة مكاور بمحافظة مادبا، وفي جبل القلعة، وبلدة أم قيس، وفي قرية أم الرصاص ومنطقة أم الجمال، والمدرج الروماني، وقلعة عجلون وقلعة الكرك، بما يزيد عن 400 كاميرا، وتوفير خدمات الدعم الفني المُدعَّمة بأحدث التقنيات ولمدة 5 أعوام لربط وتحسين تجربة الاتصال، الأمر الذي سيعمل على تعزيز التفاعل ما بين المركز والمواقع الأثرية.



وحرصاً منها على عقد الشراكات الفاعلة بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي لتقديم منظومة من الخدمات الرقمية التي تشمل خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والخدمات المُدارة واستضافة البيانات الضخمة وحمايتها من الاختراقات السيبرانية؛ وقّعت شركة زين الأردن وبنك القاهرة عمّان اتفاقية شراكة استراتيجية توفّر زين من خلالها غرفة خاصة لبنك القاهرة عمّان، في مركزها الإقليمي لتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث (THE BUNKER) -الأول من نوعه على مستوى المنطقة- لاستضافة خوادم مركز معلومات البنك (Colocation) لتخزين البيانات الضخمة والمحافظة عليها وضمان ديمومة العمل في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى استضافة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والشبكة لموقع DR، إلى جانب تقديم خدمات مُدارة من خلال مركز البيانات وفريق ZainTech لضمان ديمومة أعمال البنك بحلول رقمية متطورة تسهم في رفع سوية الخدمات المقدمة في مختلف الظروف وبما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال أمن المعلومات.



وانطلاقاً من استراتيجيتها لتلبية احتياجات زبائنها من قِطاع الأعمال لا سيّما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولتعزيز خدماتها الرقمية وتوسيع نطاقها لتنمية أعمال المؤسسات وتطويرها إلى جانب توفير تجربة سلسة؛ أطلقت زين متجرها الإلكتروني المخصص لقطاعات الأعمالwww.businesseshop.jo.zain.com ، الذي يوفّر أحدث الحلول التكنولوجية وخدمات الأعمال التي تتضمن حُزم وباقات الهاتف المحمول، وباقات الإنترنت عريض النطاق، وباقات الإنترنت عر تقنية الألياف الضوئية (الفايبر) وغيرها من الحلول مثل UC، وPTT، وMicrosoft 365، بالإضافة إلى خدمات التخزين والأمن السحابي ومجموعة من البرامج القائمة على الحوسبة السحابيةCloud ، كما يوفّر المتجر الإلكتروني عروضاً حصرية مُصمّمة لتتلائم واحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة.