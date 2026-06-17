الأربعاء 2026-06-17 05:05 م

زين تعزّز منظومة حماية الأسرة والطفل بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن

زين تعزّز منظومة حماية الأسرة والطفل بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن
زين تعزّز منظومة حماية الأسرة والطفل بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن
الأربعاء، 17-06-2026 03:54 م

الوكيل الإخباري-   عمّان، 17 حزيران 2026: في إطار التزامها المتواصل بدعم المجتمع ومُبادرات حماية الأطفال والأسرة المختلفة؛ تواصل شركة زين الأردن شراكتها الاستراتيجية مع مؤسسة نهر الأردن من خلال دعم خط المساعدة (110) للأسرة والطفل المجاني، الذي يُعد خدمة وطنية متخصصة تُعنى بحماية الأطفال وأفراد الأسرة من مختلف أشكال العنف والإساءة.

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وتستمر هذه الشراكة انطلاقاً من إيمان شركة زين بأهمية توفير بيئة آمنة للأطفال والأُسر بشكل خاص ورفع الوعي المجتمعي بحقوقهم وسُبل حمايتهم، كما تؤكد الشركة أهمية اللجوء إلى خط المساعدة باعتباره محطة آمنة وموثوقة تقدم خدماتها بسرّية تامة وبمهنية عالية على مدار الساعة وبشكل مجاني، بما يضمن وصول الأطفال والأُسر إلى الدعم والحماية اللازمة في حال التعرض أو الاشتباه بأي شكل من أشكال العنف أو الإساءة أو الإهمال.


ويُوفر خط المساعدة (110) للأسرة والطفل حزمة متكاملة من الخدمات التي تشمل الاستماع، والإرشاد، والدعم النفسي والاجتماعي والقانوني، إلى جانب التعامل مع البلاغات المتعلّقة بحالات العنف والإهمال والإساءة التي قد يتعرّض لها الأطفال أو أفراد الأسرة، بما يضمن تقديم الحماية اللازمة لهم بالتعاون مع الجهات المختصة، إذ تُسهم هذه الجهود المشتركة بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة وترسيخ ثقافة الإبلاغ وطلب المساعدة، بما يدعم حماية الأطفال والأسر ويعزز إمكانية الوصول إلى الخدمات والدعم المناسبين.


ويُذكر أن خط المساعدة (110) للأسرة والطفل قد قدّم خدماته خلال عام 2025 لما يقارب 16,000 اتصال، وذلك من خلال فريق مؤهل يضم نخبة من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين ذوي الخبرات المتنوعة، والقادرين على التعامل بكفاءة مع مختلف التحديات وفق أعلى المعايير المهنية.


وفي سياق متصل، يُذكر بأن شركة زين الأردن توفّر وبالتعاون مع شركة Infoblox خدمة التصفّح الآمن عبر الإنترنت لكافة مشتركيها من أصحاب اشتراكات الفواتير والبطاقات من الأفراد والشركات، لتُسهم وعبر هذه الخدمة في حماية مستخدمي الإنترنت لا سيّما فئة الأطفال من البرامج الضارة ومخاطر تسرّب البيانات وعمليات الاحتيال الإلكتروني، إلى جانب مساعدتهم في اكتشاف المواقع غير الآمنة والحد من الوصول إلى المحتوى غير المرغوب به، وذلك مجاناً ودون أي تكاليف إضافية.


وفي إطار جهودها الحثيثة لتعزيز الأمن الرقمي وحماية أفراد المجتمع من التهديدات الإلكترونية، أطلقت شركة زين الأردن بالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني حملة توعوية رقمية تهدف إلى رفع الوعي بأساليب الاستخدام الآمن للإنترنت والتعريف بالمخاطر السيبرانية المتزايدة وسبل الوقاية منها، حيث تُعنى الحملة بتمكين الأفراد بمن فيهم الأطفال وأولياء الأمور من حماية بياناتهم الشخصية والتعامل بوعي مع التهديدات الرقمية عبر تقديم نصائح وإرشادات حول أمن المعلومات والخصوصية الرقمية وأساليب التصدي لمحاولات الاحتيال الإلكتروني.

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