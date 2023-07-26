زين تعقد ورشة (Me & My Mobile) الخامسة للسيدات

الوكيل الإخباري - في إطار مسؤوليتها الاجتماعية وبرامجها في إدارة الاستدامة؛ عقدت شركة زين الأردن ورشة (Me & My Mobile) التدريبية الخامسة، والتي تعقدها سنوياً للسيدات والفتيات في المملكة ضمن شراكتها مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) ؛ لتدريبهن على استخدام الأجهزة الذكية وتعزيز مهاراتهن في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ للمساهمة في محو الأمية الرقمية وسد الفجوة الرقمية بين الجنسين.

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وانطلقت أولى جلسات ورشة العمل اليوم في منصّة زين للإبداع (ZINC) بمجمع الملك الحسين للأعمال، بمشاركة 15 سيدة ممن تتجاوز أعمارهن 50 عاماً ومن ذوات الإعاقة، وستستمر هذه الجلسات على مدار 5 أسابيع.



وستتناول جلسات هذه الورشة مجموعة من المواضيع والمجالات التي سيقدمها مجموعة من المدربين والخبراء، لضمان تمكين السيدات المشاركات رقمياً، وستشمل العنف المبني على النوع الاجتماعي عبر التكنولوجيا، والخدمات المالية الرقمية، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وكيفية إنشاء بريد إلكتروني ورقم سري لأجهزتهن، والألعاب الإلكترونية على الأجهزة الذكية، والجرائم الإلكترونية، والتسويق الرقمي، وأهم التطبيقات الإلكترونية المستخدمة في الوقت الحالي، وغيرها من المواضيع ذات الصلة.

يذكر بأن هذه الورشة تم عقدها على مدار 5 أعوام متتالية، وذلك في إطار مذكرة التفاهم التي تجمع ما بين شركة زين الأردن وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، والتي تم توقيعها في العام 2019 بهدف تطوير ورفع مستوى الوعي لأهداف التنمية المستدامة للعام 2030 في الأردن، لا سيما الهدف الخامس (المساواة بين الجنسين)، حيث تستهدف هذه الورشة السيدات والفتيات، وقد وصل عدد المستفيدات حتى العام الحالي إلى 124 سيدة وفتاة من فئات وأعمار وظروف اجتماعية مختلفة، ومن مختلف محافظات المملكة.