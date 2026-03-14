زين تُعيد إطلاق حملتها الأضخم للجوائز “Zain Happy Box” بحلّة رمضانية عبر تطبيقها

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة زين الأردن عن إعادة إطلاق حملتها التفاعلية المميزة الأضخم “Zain Happy Box” بحلّتها الرمضانية الخاصة، عبر تطبيق زين للأجهزة الذكية (Zain Jo)؛ لتمنح مشتركيها وزبائنها أجواءً من الحماس والمفاجآت اليومية طوال الشهر الفضيل وعيد الفطر وحتى نهاية شهر آذار، مع فرصة الفوز بجوائز قيّمة يومية، إلى جانب السحب على الجائزة الأضخم سيارة Zeekr X 2026.

وتتيح حملة “Zain Happy Box” للمشتركين فرصة اللعب يومياً من خلال فتح الصندوق عبر التطبيق والفوز بجوائز فورية متنوعة، مع إمكانية زيادة فرصهم بالحصول على صناديق إضافية عبر إعادة شحن الخطوط أو دفع الفواتير أو إضافة حزم الإنترنت من خلال تطبيق زين، بما يعزز فرصهم بالدخول في السحب على الجائزة الكبرى. كما تمنح الحملة 3 فرص إضافية للدخول في السحب على الجائزة الكبرى لكل من يقوم بشراء خط جديد من زين، سواء للمكالمات أو للإنترنت، خلال فترة الحملة.



وتضم الحملة باقة مميزة من الجوائز اليومية تشمل ليرات ذهب، وجوائز نقدية بقيمة 100 دينار، وقسائم شرائية من منصة التسوّق الإلكترونية “Voga Closet”، وحزم إنترنت مجانية، إلى جانب مجموعة من أحدث أجهزة “Apple” التي تشملMacBook Air ، وiPhone 17 Air، وiPhone 16e، وiPhone 15، وAirPods 4، وiPad Air 11-inch، وApple Watch Ultra 2 .



ودعت زين جميع مشتركيها إلى تحميل تطبيق (Zain Jo) أو تحديثه والمشاركة يومياً في الحملة طوال شهر رمضان و عيد الفطر، لاغتنام فرص الفوز المتعددة والاستمتاع بتجربة رقمية مميزة مليئة الجوائز والمفاجآت، حيث تعكس إعادة إطلاق هذه الحملة خلال شهر رمضان المبارك حرص الشركة على تعزيز تجربة مشتركيها الرقمية وتقديم محتوى تفاعلي مبتكر يتماشى مع أجواء الشهر الفضيل، ضمن استراتيجيتها المستمرة في التحول الرقمي وتوسيع مزايا تطبيق (Zain Jo) ليكون منصة متكاملة تجمع بين الخدمات الرقمية والترفيه والمكافآت اليومية.