زين تُعيد إطلاق (Happy Box) عبر تطبيقها بنسخة جديدة بأجواء الحماس والتشجيع

الوكيل الإخباري- عمّان، 6 تموز 2026: ضمن أجواء الحدث الكروي العالمي، وفي إطار دعمها المتواصل للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم بصفتها راعي الاتصالات الحصري للمنتخب، أعلنت شركة زين الأردن عن إطلاق النسخة الجديدة من حملتها التفاعلية (Zain Happy Box) عبر تطبيقها للهواتف الذكية (Zain Jo)، لتمنح مشتركيها ومستخدمي الهواتف الذكية في المملكة تجربة تفاعلية جديدة مستوحاة من أجواء الحدث الكروي العالمي، تعكس روح التشجيع التي وحّدت الأردنيين خلف النشامى، وتتيح لهم الاستمتاع بتجربة مبتكرة تجمع بين الترفيه وروح المنافسة وفرص الفوز بجوائز يومية قيّمة طوال فترة الحملة، إلى جانب السحوبات على الجوائز الكبرى في نهاية الحملة.

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واستوحت شركة زين فكرة حملتها الجديدة من أجواء كرة القدم وحماس التشجيع وروح المنافسة، حيث تتيح للمشاركين فتح الصندوق اليومي الموجود على الشاشة الرئيسية داخل تطبيق زين للفوز بجوائز متنوّعة، إلى جانب جمع بطاقات لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم واستكمال المجموعة المكوّنة من (11) لاعباً للحصول على مكافآت إضافية، مع إمكانية مشاركة البطاقات المكررة مع أصدقائهم لمساعدتهم على استكمال مجموعاتهم، بما يعزز روح التفاعل والتشجيع بين المشاركين.



كما تتضمن الحملة مزايا تفاعلية جديدة، تتيح للمشاركين جمع النقاط الرقمية (Tokens) واستبدالها عبر المتجر المصغر (Mini Shop) بمجموعة من الجوائز والمكافآت الحصرية، بالإضافة إلى ميزة المكافأة اليومية المتتالية (Daily Streak)، التي تمنح المشتركين 300 نقطة رقمية عند المشاركة لمدة سبعة أيام متتالية، تشجيعاً لهم على الاستمرار في اللعب وزيادة فرص الفوز.



وتشمل الحملة السحب على الجائزة الكبرى سيارة (Kia Tasman 2026)، بالإضافة إلى 3 دراجات (Vespa) سيتم السحب عليها ضمن ثلاث مراحل مختلفة، فيما سيحصل المشاركون أيضاً على فرص يومية للفوز بجوائز فورية قيّمة تشمل ليرات ذهب، وأحدث الأجهزة الذكية والإلكترونية، من أبرزها (iPhone 17)، و (iPhone 15)، و(AirPods Pro 3)، و(Samsung Galaxy Z Fold)، و(Samsung Galaxy Z Flip)، و(Samsung Galaxy S26 Ultra)، و(Samsung Galaxy S26 Plus)، و(Xiaomi Electric Scooter Elite) ، بالإضافة إلى أجهزة لوحية وإكسسوارات ذكية أخرى، وقسائم وهدايا مقدمة من (Chocolake Boutique)، واشتراكات مجانية في منصة (Yango Play).



وتتيح الحملة للمشاركين فرصة اللعب مرة واحدة يومياً عبر تطبيق (Zain Jo)، فيما يمكن لمشتركي زين زيادة فرصهم بالحصول على صناديق إضافية عند إعادة شحن خطوطهم أو دفع الفواتير بقيمة خمسة دنانير فأكثر عبر التطبيق، أو عند إضافة حزم الإنترنت من قائمة 079، بما يعزز فرصهم في الدخول إلى السحوبات الكبرى.



وأكدت زين أن إطلاق حملة (Zain Happy Box) بهذه النسخة المستوحاة من الحدث الكروي العالمي، يأتي امتداداً لنهجها في تقديم حملات تفاعلية مبتكرة ترتبط بأبرز المناسبات الوطنية والرياضية، بما يثري التجربة الرقمية لمشتركيها، ويجمع بين الترفيه والتكنولوجيا وروح المنافسة، إلى جانب تعزيز مكانة تطبيق (Zain Jo) كمنصة رقمية متكاملة تتيح للمشتركين الاستفادة من خدمات الشركة وعروضها وحملاتها التفاعلية.