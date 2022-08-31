زين تعيد تأهيل مدرسة الباسلية بلواء الجيزة

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة زين الأردن عن انتهاء أعمال ترميم وإعادة تأهيل مدرسة الباسلية الأساسية للبنين في لواء الجيزة بمحافظة العاصمة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "لوياك" -التي تدعم زين برامجها منذ العام 2018- لتكون المدرسة السادسة التي تدعم زين إعادة تأهيلها في إطار هذه الشراكة.

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وجرى افتتاح المدرسة أمس الثلاثاء بحضور رئيس بلدية الجيزة قدر حابس الفايز، وممثلو شركة زين ومؤسسة "لوياك"، لتستقبل المدرسة طلبتها بحُلَّة جديدة مع بداية العام الدراسي الجديد، حيث قامت مؤسسة "لوياك" وبدعم من شركة زين بأعمال الصيانة اللازمة لكافة مرافق المدرسة، وإعادة ترتيب وتقسيم الصفوف وتوسعتها وتركيب وحدات إنارة إضافية، بالإضافة إلى طلاء جدران المدرسة والصفوف وتزيينها برسومات مميزة، وتركيب مجموعة من المقاعد في ساحة المدرسة.



واشتملت مبادرة زين تجاه المدرسة وطلبتها -البالغ عددهم 100 طالب- تقديم حقائب مدرسية مجهّزة بالقرطاسية لجميع طلاب المدرسة، حيث حرصت الشركة على توفير كل ما يلزم الطالب سواء من التجهيزات والغرف الصفية النموذجية وصولاً إلى القرطاسية والمعدات اللازمة، لتكون عودتهم إلى مقاعد الدراسة عودة مميّزة تحفّزهم للتعلم وإطلاق العنان لطاقاتهم وإبداعاتهم.

وجاءت هذه الخطوة من قبل زين لتؤكد التزامها تجاه المجتمع المحلي وقطاع التعليم في المملكة، من خلال الدعم المتواصل والمبادرات والبرامج المستدامة التي تخدم العملية التعليمية، حيث يعد التعليم أحد القطاعات الرئيسية التي تتضمنها استراتيجية زين في مجال إدارة الاستدامة، وذلك تنفيذاً للأهداف الرابع (التعليم الجيّد)، والحادي عشر (مدن ومجتمعات محلية مستدامة)، والسابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف)، من أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الشركة في عملياتها ومبادراتها وبرامجها.



يذكر أن شركة زين ومنذ العام 2018 ساهمت بترميم وإعادة تأهيل 6 مدارس بالشراكة مع مؤسسة "لوياك"، وهي مدرسة عثمان بن عفان للبنين في محافظة جرش، ومدرسة جلعد الأساسية المختلطة في محافظة البقاء، ومدرسة عفنان الأساسية المختلطة بمحافظة مادبا، ومدرستي نجدة الأساسية المختلطة ونجدة الأساسية للبنين بمحافظة جرش، بالإضافة إلى مدرسة الباسلية.