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الأربعاء، 21-12-2022 03:55 م

زين تفتتح ركناً لتجربة الجيل الخامس في تاج مول

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الوكيل الإخباري - في إطار ريادتها لسوق الاتصالات الأردني ومواكبتها لأحدث تقنيات الاتصالات وحرصها على رفد السوق الأردني بأفضل الخدمات؛ أعلنت شركة زين الأردن عن افتتاح ركنها الخاص بتجربة تقنية الجيل الخامس في تاج مول بالعاصمة عمان، وذلك بعد أن أجرت قبل عدة أسابيع أول تجربة تشغيل فعلية للخدمة في المملكة. وتتيح زين من خلال هذا الركن، الفرصة للمهتمين بعيش تجربة فريدة توفرها الشركة عبر تقنية الجيل الخامس، وذلك من خلال خدمة “GeForce Now” للعب من السحابة، حيث سيتسنى لزوار ركن زين في تاج مول تجربة أبرز تطبيقات الجيل الخامس، والتي تشمل الألعاب الإلكترونية، التي تتطلب سرعة فائقة وزمن استجابة منخفض، وهو تحديداً ما توفره تقنية الجيل الخامس التي ستحدث ثورة في خدمات الاتصالات في المملكة وستفتح آفاقاً جديدة للعديد من الاستخدامات، كما ستتيح فرصاً ضخمة لمختلف القطاعات. وبينت زين أن ما يميز هذه التجربة هو السرعة الفائقة التي توفرها الشركة عبر الجيل الخامس، حيث تحرص على أن تبقي زبائنها في طليعة مستخدمي أحدث خدمات الاتصالات، في الوقت الذي تحضّر فيه لبناء البنية التحتية الخاصة بالشبكة بعد أن وقّعت اتفاقية مع الحكومة تمهيداً لإدخال هذه التقنية ذات الإمكانات الهائلة إلى السوق الأردني، لتكون زين سباقة في طرح الخدمات التي تلبي كافة احتياجات زبائنها من الأفراد وقطاعات الأعمال. وكانت زين قد أطلقت ولأول مرة في الأردن خدمة “GeForce Now” للعب من السحابة من شركة “NVIDIA” الرائدة في الحوسبة السحابية، لتوفّر لمشتركيها من محترفي ولاعبي وهواة الألعاب الإلكترونية أحدث التقنيات المبتكرة والحديثة في عالم الألعاب الإلكترونية بأفضل الوسائل وبأقل التكاليف، حيث تتيح هذه الخدمة إمكانية لعب العديد من الألعاب الإلكترونية لأشهر متاجر الألعاب على مختلف الأجهزة، وليتمكّن مستخدمو الخدمة من زين الاستمتاع بتجربة لعب فريدة وممتعة وبجودة عالية.اضافة اعلان

 




 

 


 

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