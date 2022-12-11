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الأحد، 11-12-2022 03:20 م

زين تفتتح مركز الاتصال السادس لخدمات المشتركين في السلط

Call center AlSalt opening 11-12-2022 - 5


الوكيل الإخباري - في إطار جهودها وإسهاماتها المستمرة في تمكين الشباب من خلال خلق فرص عمل ملائمة ومستدامة، افتتح الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم مركز اتصال زين لخدمات الزبائن في معهد تدريب مهني السلط، بحضور أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندسأحمد الغرايبه، والنائب المهندس طلال النسور.اضافة اعلان


وجاء افتتاح المركز ضمن الاتفاقية التي وقعتها شركة زين في شهر حزيران مع الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ومؤسسة التدريب المهني، والمتضمنة إنشاء 4 مراكز اتصال لخدمات زبائن زين في 4 محافظات جديدة، بهدف توفير فُرص عمل للشابات والشباب الأردني في محافظاتهم.
وتقوم شركة زين بموجب الاتفاقية بتوفير 13 فرصة عمل في هذا المركز للشباب والشابات من أبناء محافظة البلقاء، حيث تندرج هذه الخطوة من جانب زين في إطار جهودها المُتمثلة في تقديم كافة أوجه الدعم للمجتمع المحلي عبر برامجها ومبادراتها المستدامة فيمجال المسؤولية المجتمعية، والتي تغطي كافة القطاعات، كما تأتي هذه الشراكة منجانب زين تماشياً مع الهدف الأول (القضاء على الفقر) والهدف الثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد) والهدف السابع عشر(عقدالشراكات من أجل تحقيق الأهداف) من أهداف التنمية المُستدامة، الأمر الذي يُسهم بتعزيز التنمية الاقتصادية.

وأكّدتشركة زين الأردن على دورها ورؤيتها في مواصلة تقديم الدعم لفئة الشباب لتمكينهم اقتصادياً عبر توفير فرص عمل مُستدامة وبيئة عمل ملائمة في مراكز اتصال زين وعبرالتشاركية بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المرجوة من الاتفاقية، وبأن الشركة وبحسب الاتفاقية المُبرمة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومؤسسة التدريب المهني ستنشئ 3 مراكز اتصال أيضاً في محافظات مختلفة، بالإضافة إلى مراكز اتصالزين الأربعة التي تم إنشاؤها في إطار اتفاقية سابقة وُقعت مع الحكومة في العام 2018، في محافظات جرش وعجلون ومعان والبلقاء، إلى جانب مركزي الاتصال الكائنين في مقر الشركة بالعاصمة عمّان، وفي محافظة الطفيلة، ليصل عددها الكلي وضمن الاتفاقيات إلى 10 مراكز.
من جانبه قال مدير عام مؤسّسة التّدريب المهني المهندس أحمد الغرايبه، أنّ المؤسّسةحريصة على توفير البرامج النوعية وتقديم المهارات المطلوبة لدى أسواق العمل المحلية والدولية للإسهام بتقليل نسبة البطالة وتمكين الشباب لإطلاق مهاراتهم وإبداعاتهم وتوفير البيئة الحاضنة والفرص المستدامة لهم بجميع محافظات المملكة.
يُشارإلى أن شركة زين قد وقّعت اتفاقية في العام 2018 مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة العمل، ومؤسسة التدريب المهني، وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، لإنشاء مراكز اتصال لخدمات زبائن شركة زين في محافظات مختلفة في المواقع التابعة لمؤسسة التدريب المهني في تلك المحافظات.

 




 

 


 

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