زين تفتتح معرضها الجديد كلياً في إربد

الوكيل الإخباري- لخدمة زبائنها ومشتركيها وجميع الراغبين بالاستفادة من خدماتها في محافظة إربد وشمال المملكة؛ افتتحت شركة زين الأردن معرضها الجديد كلياً في محافظة إربد، ضمن جهودها المستمرة لتطوير تجربة زبائنها، وتقديم خدماتها ضمن بيئة عصرية حديثة تعكس تطوّر خدماتها الرقمية وحلولها التكنولوجية.

اضافة اعلان



وصُمّم المعرض وفق مفهوم حديث يعكس هوية زين ويواكب التطور المتسارع في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، إذ يتميز بمساحته الواسعة وتنظيمه العصري الذي يتيح للزبائن الاستفادة من خدمات الشركة والاطلاع على منتجاتها بسهولة، إلى جانب فريق مختص من الموظفين لتقديم الدعم بأسلوب احترافي يضمن أعلى مستويات الخدمة، حيث يوفّر المعرض الجديد كافة الخدمات التي يحتاجها زبائن زين، بما في ذلك الاشتراك في الخطوط والخدمات، وإدارة الحسابات، ودفع الفواتير، وخدمات الدعم الفني، إلى جانب عرض الأجهزة الذكية والإكسسوارات وأحدث الحلول الرقمية.



ويقع المعرض الجديد في شارع وصفي التل بمحافظة إربد، ويستقبل زبائنه من السبت إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، فيما يفتح أبوابه خلال شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.



ويأتي افتتاح المعرض الجديد في إطار توجه الشركة المستمر لتحديث معارضها وتقديم تجربة متكاملة لزبائنها بأسلوب أكثر حداثة وسلاسة، وهو النهج الذي بدأت بتطبيقه منذ عدة أعوام من خلال تطوير وتحديث عدد من معارضها.



وتواصل زين تقديم خدماتها لزبائنها عبر شبكة معارضها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة، والتي يبلغ عددها حالياً 70 معرضاً، إلى جانب قنواتها الرقمية التي تتيح للزبائن إنجاز معاملاتهم بسهولة، والتي تشمل تطبيق زين للأجهزة الذكية (Zain Jo)، وموقعها الإلكتروني (www.jo.zain.com )، ومتجر زين الإلكتروني (eshop.jo.zain.com).









