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الأحد، 15-01-2023 03:51 م

زين تفتتح معرضها الجديد كليّاً في تاج مول

ص


الوكيل الإخباري - افتتحت شركة زين الأردن يوم الجمعة معرضها الجديد كليّاً في تاج مول، على غرار معرضيها في العبدلي مول وسيتي مول اللذان أعادت افتتاحهما خلال العام الماضي، لتواصل زين تعزيز شبكة فروعها المنتشرة في المملكة لا سيما في المناطق الحيوية، ومراكز ومجمعات التسوّق الأكثر ارتياداً من الزوّار، ولتكون بالقرب من زبائنها لتلبي احتياجاتهم في أي وقت وبكل مكان.

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وصمّمت زين معرضها الجديد بعناية فائقة، لتقدّم لمشتركيها وزوّار المول تجربة مميزة بطابع عصري يتناسب مع الخدمات المتطورة التي تقدمها لزبائنها، بالتزامن مع بدء عملها لإطلاق خدمات الجيل الخامس وتوفيرها أول تجربة فعلية للخدمة في المملكة، حيث يتميز المعرض بالمساحة الواسعة، والتصميم الحديث الذي يعكس هوية زين، بالإضافة إلى منطقة مخصصة لعرض الأجهزة الذكية والإكسسوارات بمختلف أنواعها، وأحدث المستلزمات والحلول التكنولوجية، إلى جانب الخدمة المميزة وعالية المستوى التي تقدّمها لزبائنها في المعرض أسوة بباقي معارض الشركة، بأسلوب احترافي يضمن راحتهم وخدمتهم على أكمل وجه.


ويقع معرض زين في تاج مول في الطابق الأول  (MK)، ويفتح أبوابه للزبائن من السبت إلى الخميس من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساءً، ويوم الجمعة من الساعة الثانية ظهراً وحتى العاشرة مساءً.
وتقدّم زين خدماتها المختلفة لزبائنها ومشتركيها من خلال 80 معرض منتشر في جميع محافظات المملكة، إلى جانب الخدمات الإلكترونية التي تقدّمها من خلال خدمة روبوت الدردشة (هلا) المتوفرة عبر موقعها الإلكتروني  (www.jo.zain.com)، وتطبيقها على الهواتف الذكية  (Zain Jo App)، والتي توفر استجابة سريعة وفورية للزبائن، بالإضافة إلى أهم العروض والخدمات التي تقدمها عبر متجرها الإلكتروني (Zain EShop).


 




 

 


 

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