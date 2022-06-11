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السبت، 11-06-2022 12:12 م

زين تفتتح معرضيها الجديدين كليّاً في سيتي مول والعبدلي مول

Zain Shop - Abdali Mall


الوكيل الإخباري - لتعزّز انتشار شبكة فروعها في المملكة لا سيما في المناطق الحيوية، ولتواصل تقديم أفضل خدمة لقاعدة مشتركيها الأكبر ضمن بيئة عصرية تتناسب مع مستوى الخدمات التي تقدّمها؛ افتتحت شركة زين الأردن مؤخراً معرضيها الجديدين كليّاً في كل من سيتي مول والعبدلي مول.

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ويتميز المعرضان الجديدان بمساحة واسعة وحلّة جديدة وتصاميم ذات طابع عصري ومميز، راعت زين من خلالها أفضل المعايير المتبعة بما يوفر تجربة مميزة لمشتركيها وكافة زبائنها وخدمتهم بكل سهولة وسرعة، حيث خصّصت زين في معرضيها الجديدين كلّياً مساحات للأجهزة الذكية والإكسسوارات بمختلف أنواعها لتلبية احتياجات زبائنها المتنوعة بكفاءة وفاعلية إلى جانب العروض والخدمات والدعم الفني والتقني وغيرها، كما وفّرت أحدث المستلزمات والحلول التكنولوجية التي تحقق تجربة مميزة لعملائها، فيما استحدثت قاعة مخصصة لخدمة كبار العملاء في معرض العبدلي مول لتلبية متطلباتهم بسرعة أكبر.


ويتواجد معرض زين في سيتي مول في طابق (P1)، فيما يقع معرض زين في العبدلي مول في الطابق الأرضي، ويفتح كلا المعرضين أبوابهما للزبائن من السبت إلى الخميس من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساءً، ويوم الجمعة من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة العاشرة مساءً.

 


ويأتي افتتاح زين لمعارض جديدة في مختلف محافظات المملكة، وتجديد معارضها الحالية، ضمن استراتيجية التوسع والتطوير التي تحرص الشركة من خلالها على البقاء بالقرب من مشتركيها وزبائنها وكل المهتمين بالاستفادة من عروضها وخدماتها، وتقريب المسافات عليهم وتقديم أفضل خدمة بجودة عالية،

حيث وصل عدد معارض زين المنتشرة في المملكة حتى الآن إلى 82 معرضاً، فيما تتيح زين خدمة حجز موعد مسبق لزيارة معارضها عبر تطبيقها للهواتف الذكية “Zain Jo” لتسهّل على مشتركيها وتوفر عليهم الوقت والجهد من خلال تجنب الانتظار في المعرض، كما تتيح من خلال التطبيق إمكانية البحث عن أقرب معرض بالإضافة إلى توفر خارطة بجميع مواقع معارض زين في كافة أنحاء المملكة من خلال التطبيق أيضاً.

 

 



 




 

 


 

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