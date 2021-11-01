زين تفوز بثلاث جوائز في إنجازات الأعمال من SAMENA Council وMEA Business

الوكيل الاخباري - منحت مجلة MEA Business ومجلس سامينا للاتصالات مجموعة زين ثلاث جوائز في مجال “إنجازات الأعمال” في الحفل السنوي الذي عقدته في دبي مؤخرا على هامش فعاليات معرض جيتكس 2021.

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وتُوجت مجموعة زين في ثلاث فئات معتمدة من جانب مجلس سامينا للاتصالات – وهو تحالف شركات الاتصالات الذي يغطي ثلاث مناطق جغرافية واسعة من العالم (جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا) – وهي: الريادة في مجال التقنيات الجديدة؛ التحالفات والشراكات في مجالات الابتكار؛ والمنتجات والخدمات الرائدة، وتُعد هذه الجوائز الثلاث جزءاً من برنامج الجوائز السنوي الذي تطلقه الدورية الدولية MEA في العديد من قطاعات التقنيات الحديثة، بهدف تسليط الضوء على الإنجازات التكنولوجية المهمة على مستوى أسواق المنطقة.



وقال الرئيس التنفيذي لشؤون التكنولوجيا في مجموعة زين نواف الغربللي ” تحرص زين أن يكون الابتكار في صميم أعمالها التشغيلية والتجارية، إذ ترى في الابتكارات التكنولوجية الفرص التي تخدم توجهات استراتيجية أعمالها 4Sight في التحول إلى مزود خدمات رقمي”.



وأوضح الغربللي أن هذه الجوائز الثلاث تبرز الإنجازات التي قامت بها زين خلال هذه الفترة في أكثر من مجال، كما أنها تبرز جهود المجموعة في قطاعات النمو الجديدة في مجالات الابتكارات الرقمية.



وتابع الغربللي قائلاً “نحن من أشد المؤيدين لقوة الشراكات والتحالفات الاستراتيجية، ونؤمن بأن العمل مع الكيانات ذات التفكير المماثل لتوجهات خطط أعمالنا يسرِّع من تحقيق رؤيتنا المشتركة، ويزود عملاءنا بأفضل الخدمات في إطار زمني سريع، لذا سنسعى إلى مواصلة العمل بأعلى مستويات الكفاءة التشغيلية، مع الاستمرار في تقديم أفضل العروض والنتائج لكافة شركائنا”.



جائزة الـ 5G



منحت مجلة MEA Business زين الجائزة الأولى في فئة الريادة في مجال التقنيات الجديدة، تقديرا للنشر الريادي الإقليمي لتقنيات الجيل الخامس التي قامت بها المجموعة في أسواق: الكويت، والسعودية ثم في البحرين لاحقاً، إذ كانت زين من أوائل المشغلين المتبنين لنشر تقنيات الجيل الخامس في أسواق الشرق الأوسط.



إذ أعلنت المجموعة في مايو من العام 2019 أن شبكة الجيل الخامس الخاصة بها في الكويت جاهزة تماماً لإطلاق خدماتها تجارياً، وفي أكتوبر من نفس العام، أطلقت شركة زين السعودية أكبر شبكة جيل خامس على مستوى المنطقة في ذلك الوقت، وثالث أكبر شبكة في العالم، ولاحقاً في شهر نوفمبر من العام 2019، أعلنت زين عن سبق دولي آخر على صعيد الجيل الخامس، إذ أطلقت شركتيها في الكويت والسعودية بنجاح خدمة التجوال عبر الجيل الخامس على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع سرعات تحميل تصل إلى 500 ميغابت في الثانية، حيث أتاحت اتفاقية تجوال الجيل الخامس فرصاً لا حصر لها لتعزيز تجربة الاتصالات المتنقلة لعملاء زين في المنطقة.



وأوضحت زين أن تطوير الشبكات بإطلاق قدرات وإمكانات الجيل الخامس يعد مرحلة مهمة لها على صعيد عملياتها التشغيلية، حيث تمكنها من تقديم منتجات وخدمات فريدة في قطاع مشاريع الأعمال، والمدن الذكية، وإنترنت الأشياءIoT، واكتشاف بيئات الأعمال التي ستوفرها هذه التقنية المتطورة، إذ تسعى زين إلى تعزيز تجربة العملاء من خلال اعتماد الحلول والمناهج الرئيسية لتحقيق أفضل تجربة للمستخدم، وتعزيز النفقات الرأسمالية الذكية.



وجاء إطلاق شبكات الجيل الخامس بالتزامن مع عملية التحولات الرقمية في العديد من المجالات، التي من المتوقع أن تشكل محورا مهما في تسريع عملية النمو الاقتصادي، ودعم عمليات التبادل التجاري، حيث سيكون لها دور كبير في تطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وتنفيذ الخطط الاستراتيجية التي ستعتمد عليها الرؤى الاقتصادية.



وأكدت زين أنها دائما ما تسعى إلى ضمان استمتاع عملائها بتجربة اتصالات وفق أعلى المعايير العالمية، والاستفادة من المنتجات والحلول الأكثر تطورا في تكنولوجيا المعلومات، مبينة أنها ستكثف من إمكاناتها في مجالات الابتكار، والتركيز على المجالات الرئيسية للنمو أمام خططها وعملياتها.



وتسعى زين إلى أن تلعب دورا حاسما كمزود اتصالات رقمي وسط المتغيرات والتحولات التكنولوجية في الأسواق، وذلك بتزويد أحدث الحلول والخدمات لتسريع نمو بيئة الأعمال سواء في قطاع المؤسسات الكبرى أو الأعمال الصغيرة والناشئة، وحتى تحقق أهدافها الاستراتيجية، تعمل الشركة على رصد احتياجات عملائها بما يتوافق مع التطور الذي يشهده العالم في المجالات التكنولوجية.



Zain Esports.. جائزة التحالفات



فازت زين بالجائزة الثانية في فئة التحالفات والشراكات الابتكارية تكريماَ لتعاونها مع شركة YaLLa Esports وغيرها من الكيانات في المنطقة مثل Playhera في السعودية و AlHub في الكويت.

وأطلقت مجموعة زين العلامة التجارية الجديدة Zain Esports (للرياضة الالكترونية)، لتفتح من خلالها سلسلة من المنافسات والمسابقات الرياضية الإلكترونية عبر الإنترنت في أسواق الشرق الأوسط، إذ تزامن إطلاق العلامة التجارية الجديدة Zain Esports مع تدشين أكبر مواسم المنافسات الإقليمية في الرياضة الإلكترونية.



وقد شهدت هذه المنافسات تنظيم فعاليات رئيسية متنوعة إلى جانب مسابقات مجتمعية أصغر، جاءت عقب الإطلاق العالمي الأخير لـ “5 PlayStation”، ولعبة “EA Sports FIFA 21″، وكانت الأخيرة أطلقتها شركة “إي أيه سبورتس” ضمن سلسلة ألعاب “فيفا”، وهي تمثل الحلقة الـ28 ضمن سلسة “فيفا”.



ومنذ أوائل العام 2019، تواصل مجموعة زين توجهها النشط في مجالات الأعمال الجديدة، إذ تعيد العلامة التجارية الجديدة التأكيد على تطلعاتها بأن تكون أول الواصلين إلى السوق بالمنتجات والخدمات التي تعزز حياة المجتمعات التي تخدمها وخارجها، حيث تخاطب هذه العلامة جمهور يُعتبر هدفا حيويا للمؤسسات التسويقية والإعلانية على الشبكة الرقمية، فهو يمثل التركيبة التي تُطاردها معظم العلامات التجارية العالمية في هذه الآونة، حيث تُعد الرياضة الإلكترونية أقوى محرك نمو لسوق ألعاب الإنترنت.



إن العلامة التجارية Zain Esports مستوحاة من الروح التنافسية لـ 18000 من اللاعبين المحترفين والهواة الذين شاركوا في البطولات الإقليمية المختلفة التي أقيمت حتى الآن، ومن شبكات التواصل الاجتماعي الهائلة التي تم جمعها، إذ تجاوزت 35 مليون مشاهدة على موقع Zain’s YouTube و Twitch وشبكات التواصل الاجتماعي الأخرى، لذا فإن هذه العلامة تمثل فرصة استثنائية لدفع عجلة أعمال المجموعة في اتجاه مجالات جديدة مع مواصلة إثراء رغبات عملائها، خصوصا فئة الشباب منهم، كما تخطط لرصد ورعاية المواهب المحلية في أسواق الشرق الأوسط بطرق عديدة عن طريق إطلاق مسابقة لاختيار معلقين للرياضة الإلكترونية للتعليق باللغة العربية، فضلا عن خلق بيئة مواتية لمبدعي ومصممي محتوى الرياضة الإلكترونية.



“تمام” السعودية.. جائزة المنتجات



منحت مجلة MEA Business الجائز الثالثة لمجموعة زين في فئة المنتجات والخدمات الرائدة، إذ حصلت شركة تمام للتمويل (تمام)- ذراع شركة زين السعودية في التكنولوجيا المالية “فينتك” الجائزة تقديراً لشركة لجهودها في زيادة مستوى الشمول المالي في المملكة، بما يتماشى مع برنامج تطوير القطاع المالي، وهو البرنامج الذي يشكل جزءاً أساسياً من خطة رؤية المملكة 2030.



وتأسست “تمام” للتكنولوجيا المالية التي تقدم خدمات الإقراض المصغر للمستهلكين في السعودية في العام 2019، إذ تقوم شركة “تمام” بتوفير الفرصة للأفراد الذين يحتاجون إلى التمويل ليستفيدوا على الفور من قروض متوافقة مع الشريعة الإسلامية دون الحاجة إلى أن يزوروا موقع بنك بأنفسهم، ولا تستغرق العملية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية سوى دقائق قليلة ابتداء من قيام العميل بتنزيل التطبيق إلى أن يحصل على مبلغ القرض المصغر.



تجدر الإشارة إلى أن شركة “تمام” كانت أول كيان في المملكة والمنطقة يتم ترخيصه من جانب جهة تنظيمية لتقديم قروض مصغرة للمستهلكين من خلال تجربة عملاء رقمية وسلسة بالكامل، ومن خلال تطبيق متنقل .



وتعتبر مجموعة زين مجالات التكنولوجيا المالية (فينتك) من محاور الارتكاز الرئيسية في استراتيجية أعمالها، إذ تتجه زين للحصول على ترخيص أول بنك رقمي لقيادة قطاع الاتصالات في تأسيس “البنوك المنافسة” في أسواق الشرق الأوسط، حيث تتطلع المجموعة إلى إنشاء مجتمعات قائمة على التكنولوجيا، بحيث تستفيد من نطاق تواجدها الإقليمي والتكنولوجي وعلامتها التجارية الموثوقة ذات القيمة العالية.



وإذ تهدف مجموعة زين تزويد العملاء بخدمات مالية رقمية إضافية ومطلوبة بشدة مع زيادة القيمة لجميع أصحاب المصلحة، فإنها ترى الفرص التي يوفرها الاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، حيث تحدث القدرات الرقمية تأثيراً إيجابياً مباشراً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات.