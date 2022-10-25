زين تقدم خدمات مركزها الإقليمي (THE BUNKER) لشركة نتورك انترناشيونال – الأردن

الوكيل الإخباري - وقّعت شركة زين الأردن اتفاقية تعاون مع شركة "نتورك انترناشيونال – الأردن"، المزوّد الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لتقدّم زين بموجبها خدماتها الاستثنائية من خلال مركزها الإقليمي لتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث (The BUNKER) الأول من نوعه على مستوى المنطقة.

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وتم توقيع الاتفاقية في مقر شركة زين، ووقّعها عن شركة زين رئيسها التنفيذي فهد الجاسم، والرئيس التنفيذي والإقليمي لمنطقة المشرق العربي لدى شركة "نتورك انترناشيونال – الأردن" أمجد الصادق.

وبموجب هذه الاتفاقية ستوفر زين من خلال مركزها الإقليمي (The BUNKER)، غرفة خاصة في المركز لاستضافة خوادم مركز المعلومات لدى شركة نتورك انترناشيونال (Colocation)، بالإضافة إلى مكتب للطوارئ مجهز بحلول اتصالات متطورة وأجهزة حماية ومراقبة على مدار الساعة في أي وقت وفي الحالات الطارئة، لتتمكن الشركة من استخدامها عند الحاجة لمراقبة وإدارة الأجهزة الخاصة بها.



ويأتي هذا التعاون من جانب زين في إطار حرصها تحت مظلّة "زين أعمال"، على تكوين شراكات جديدة مع كبريات الشركات العاملة في المملكة، لتوفّر من خلالها أحدث حلول الأعمال والتكنولوجيا بما يلبي تطلعات هذه الشركات ويخدم أهدافها، ويسهم في استمرارية أعمالها، حيث تأتي هذه الشراكة لتؤكد على مكانة زين كمزوّد متميّز لحلول الأعمال التي تخدم الشركات والمؤسسات من مختلف قطاعات الأعمال.



وفي تعليق له على هذا الشأن، صرح الرئيس التنفيذي والإقليمي لمنطقة المشرق العربي لدى شركة "نتورك إنترناشيونال" الأردن، أمجد الصادق:"ينطوي تعاوننا مع شركة زين على أهمية كبيرة نظراً لأن مركزها The BUNKER من شأنه دعم بنيتنا التحتية التي نسعى لتعزيزها باستمرار في الوقت الذي نعتمد فيه ضمن عملياتنا المختلفة بشكل كبير على البيانات ونسعى لإدارتها وحمايتها ومراقبتها والوصول الدائم إليها بأعلى المعايير الأمنية والفنية والتقنية. وسيعمل المركز كرديف لمركز المعلومات الرئيسي لدينا، ما يضمن لنا الجاهزية التشغيلية واللوجستية في مختلف الظروف حتى الأحداث الطارئة، وبالتالي الاستمرار في تقديم أفضل الحلول والخدمات المساندة غير المسبوقة لشبكة عملائنا".



ويقع مركز زين الإقليمي لتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث (THE BUNKER) على مساحة 4300 متر مربع في مجمع الملك الحسين للأعمال، ويحتوي على أحدث حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تجعله مركز بيانات مثالي يضمن حماية وأمان البيانات بأعلى المستويات وحسب المعايير العالمية، من خلال البنية التحتية وجاهزية الخدمة على مدار الساعة، حيث يتمتع المركز بالعديد من الخصائص التي تجعله متميّزاً، منها موقعه المحصَّن والمنخفض 12 متراً تحت سطح الأرض، واحتوائه على جدران خرسانية مقاوِمة للكوارث الطبيعية، ووجود أنظمة حماية من الضربات النووية، وبذلك فهو يعد المركز الأول والوحيد في المنطقة الذي يتميّز بهذه الخصائص، مما يضعه أيضاً في قائمة المراكز الأكثر تطوراً في العالم، حيث أن نظام التحصين والحماية للمركز يضاهي ما هو معمول به في المنشآت العسكرية، إذ يتوجّب لدخوله المرور بخمس نقاط للتحقق من الهوية، مما جعله خياراً أولاً للبنوك والشركات والمؤسسات لتتمكن من المحافظة على استمرارية عملها وتقديم خدماتها تحت أي ظرف من الظروف، من خلال إدارة وحماية بياناتها وحفظها واسترجاعها بأعلى معايير الأمن والحماية والكفاءة الفنية والتقنية المتميزة.



ويوفّر المركز خدمات تخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث (Disaster Recovery) للمؤسسات الحكومية والشركات المحلية والإقليمية العاملة في مختلف القطاعات، كالقطاع المالي والصحي والتعليم والتأمين والطيران وغيرها، حيث يحتوي على غرف استضافة للخوادم (Colocation DC) منها ما هو مشتَرَك، وأخرى منفصلة وخاصة، بالإضافة إلى وجود مكاتب طوارىء يمكن استخدامها في حالة الحاجة لإدارة الأجهزة الخاصة بالشركة أو المؤسسة، كما يوفّر المركز الخدمات السحابية (Cloud Services) بمختلف أنواعها، ويعتمد على تقنية الألياف الضوئية التي تربط مركز البيانات بكابلات دولية، مما يسمح للشركات بالتوسّع والاستفادة من إمكانات النمو الدولية، كما يضمن استمرارية العمل بنسبة 99.982% وعدم الانقطاع، ففي حال حدوث أي خلل على أي من الأجهزة أو المعدات، فإن جهازاً آخر سيقوم بنفس العمل دون أي تأثير.