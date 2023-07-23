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الأحد، 23-07-2023 04:21 م

زين تقدّم دعمها لمنصّة "حبايبنا.نت"

زين ومنصّة حبايبنا.نت


الوكيل الإخباري - وقّعت شركة زين الأردن اليوم الأحد اتفاقية تعاون مع منصّة "حبايبنا.نت"؛ بهدف تقديم الدعم لهذه المنصّة التي تعمل على تقديم محتوى باللغة العربية حول تسهيل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في المجتمع، والمساهمة بتمكين أهاليهم ومساعدتهم على تحسين حياة أبنائهم، من خلال تقديم دورات تدريب رقمية يقدمها أخصائيون متميزون وتقديم التوجية والإرشاد بشكل فردي وعن بعد، وتوفير مكتبة معلومات مجانية تضم أكثر من 1000 فيديو بأهم نصائح الخبراء لتمكين الأطفال بمختلف قدراتهم ومساعدتهم على التعلم.

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وتم توقيع الاتفاقية في مقر شركة زين، ووقعها الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، والرئيس التنفيذي لمنصّة "حبايبنا.نت" ريم الافرنجي، حيث ستقدّم زين بموجب هذا التعاون الدعم لـ 10 من الأهالي ممن لدى أبنائهم إعاقات ذهنية والمتأخرين في التطوّر، كما ستعمل على مشاركة ونشر والترويج للمحتوى الذي تعمل عليه المنصّة عبر موقعها الإلكتروني (https://www.habaybna.net/ )، وصفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي؛ بهدف تعميم الفائدة والمساهمة في التأثير بحياة الأشخاص، كما ستقّدم زين لمنصّة "حبايبنا.نت" المساحة والمكان اللازمين لعقد دورات تدريبية وورش عمل وجلسات حوارية، تجمع المختصين بذوي الإعاقة وأهاليهم في فروع منصّة زين للإبداع (ZINC)  الـ8 المنتشرة في المملكة.


وتأتي هذه الخطوة من جانب زين لتواصل تقديم دعمها لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وذلك من خلال مختلف مبادراتها التي تحرص على إطلاقها باستمرار لتمكينالأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين فرصهم ودمجهم في  المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم التنوع والشمول الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الشركة، والذي تعكس من خلاله تنوع المجتمعات التي تخدمها، ولتكون أكثر ارتباطاً باحتياجات موظفيها ومشتركيها وزبائنها على حدٍ سواء، ولتؤكد زين على التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة برامجها، لا سيما الهدف الثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد)، والهدف العاشر (الحد من أوجه عدم المساواة)، والهدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف).


يذكر بأن زين كانت قد قدمت دعمها سابقاً لمنصّة "حبايبنا. نت" من خلال منصّتها للإبداع (ZINC)، كما ساهمت بتشبيكها مع شركاء المجتمع المحلي لمنصّة زين ومجموعة من الخبراء والمختصين لتطوير أعمالها وضمان استمراريتها،كما قدّمت زين دعمها للمنصّةلإنتاج دورة رقمية عن تأسيس مشاريع للأشخاص ذوي الإعاقات التطورية والمتاحة للوالدين مجاناً على منصة "حبايبنا.نت"،واستفاد منها أكثر من 1000 شخص في الأردن والذين شاهدوا هذه الدورة منذ بدء نشرها خلال العام الماضي.

 


"وأعربت الرئيس التنفيذي لمنصّة "حبايبنا. نت"؛ ريم الأفرنجي،عن سعادتها باستمرار التعاون مع شركة زين الرائدة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم لتشجيعهم على البدء بمشاريعهم الصغيرة التي سيكون لها دور كبير في خلق فرص عمل لأبنائهم وتشغيل المزيد من الشباب والشابات من ذوي الإعاقة".


يشار إلى أن موقع منصّة "حبايبنا. نت" حقق حتى الآن حوالي 2.5 مليون زائر، وأكثر من 1800 استشارة مع مختصين، وأكثر من 23 ألف مشارك في الدورات التدريبية التي تقدّمها المنصّة، مما يؤكد على دورها الكبير في تقديم الدعم للأهالي وأفراد المجتمع وتزويدهم بالمعرفة حول كيفية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في المجتمع، إلى جانب مساهمتها في نشر الوعي حولهم.


 




 

 


 

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