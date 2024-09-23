 
الإثنين 2024-09-23 11:36 م
 
 

زين تقدم لمشتركيها 60 دقيقة مجانية على لبنان

زين تقدم لمشتركيها 60 دقيقة مجانية على لبنان
زين تقدم لمشتركيها 60 دقيقة مجانية على لبنان
الإثنين، 23-09-2024 09:36 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة زين الأردن اليوم، تقديم 60 دقيقة اتصال مجانية لجميع مشتركيها، لتمكينهم من التواصل مع الأهل والأحبة والأشقاء في جمهورية لبنان الشقيقة في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها جراء العدوان الغاشم.اضافة اعلان


وجاءت هذه البادرة من شركة زين الأردن كجزء من الجهود الأردنية والنسيج الأردني المتماسك ومواقف المملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في الوقوف إلى جانب الأشقاء، ولمواصلة مساندة الأشقاء العرب في مختلف الظروف وعند اشتداد الخطوب، حيث اعتاد مشتركو زين على هذه المبادرات التي تنسجم مع موقف الأردنيين وتسهم في التعبير عما تفيض به قلوبهم تجاه الأهل والإخوة في العروبة.

وأوضحت الشركة لمشتركيها عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي عن إمكانية الاستفادة من الدقائق المجانية حتى نهاية يوم الخميس الموافق 26 أيلول، من خلال استخدام الرمز #961*، عبر تحديد رقم لبناني للاتصال به على أي من شبكات الاتصال اللبنانية.
 
gnews

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