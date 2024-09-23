زين تقدم لمشتركيها 60 دقيقة مجانية على لبنان

وجاءت هذه البادرة من شركة زين الأردن كجزء من الجهود الأردنية والنسيج الأردني المتماسك ومواقف المملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في الوقوف إلى جانب الأشقاء، ولمواصلة مساندة الأشقاء العرب في مختلف الظروف وعند اشتداد الخطوب، حيث اعتاد مشتركو زين على هذه المبادرات التي تنسجم مع موقف الأردنيين وتسهم في التعبير عما تفيض به قلوبهم تجاه الأهل والإخوة في العروبة.
وأوضحت الشركة لمشتركيها عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي عن إمكانية الاستفادة من الدقائق المجانية حتى نهاية يوم الخميس الموافق 26 أيلول، من خلال استخدام الرمز #961*، عبر تحديد رقم لبناني للاتصال به على أي من شبكات الاتصال اللبنانية.
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