زين تقدّم 200 دقيقة اتصال مجانية على فلسطين لمشتركيها

الوكيل الاخباري - في بادرة تضامنية مع الأشقاء في فلسطين الحبيبة؛ أعلنت شركة زين الأردن اليوم عن تقديم 200 دقيقة اتصال مجانية على شبكة جوال فلسطين لجميع مشتركيها الأفراد بخطوط الهاتف المدفوعة مسبقاً والمدفوعة لاحقاً (الفواتير).



وجاءت هذه الخطوة من جانب زين لدعم صمود الأشقاء في فلسطين والبقاء على تواصل معهم في إطار الوقفة الأردنية مع الأهل في فلسطين الحبيبة، وتعبيراً عن تضامن الأردنيين مع الأشقاء خلال الظروف التي يعيشونها جراء الاعتداءات المستمرة من قبل الاحتلال، حيث كانت رسالة الشركة بأن الاتصال لا يجب أن يكون عائقاً أمام نصرة الأشقاء والاطمئنان عليهم وتقوية عزائمهم والتعبير عن مشاعر الفخر والاعتزاز بصمودهم وبطولاتهم.



وأوضحت الشركة في بيان صحفي أن الدقائق المجانية ستضاف تلقائياً على خطوط المشتركين.

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