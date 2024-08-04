زين تُقدّم 5 مِنح دراسية لمنتفعات من مؤسسة "إيليا نُقل"

الوكيل الاخباري - مواصلةً لدعمها لقِطاع التعليم إيماناً منها بالدور المحوري للتعليم بدعم مسيرة التنمية في المجتمع، وانطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية بتوفير فرص متساوية للشباب والشابات؛ قدّمت شركة زين الأردن 5 مِنح تعليمية لمؤسسة "إيليا نُقل" للمِنح الدراسية، والتي تهدف إلى دعم الشباب الأردني من خلال توفير الفرص لهم سواء لإكمال دراستهم الأكاديمية العليا في الجامعات وكليات المجتمع، أو عبر التوجّه إلى التعليم المهني، وذلك بتغطية أقساط الدراسة بالإضافة إلى مصاريف المواصلات للحاصلين على المنح.



وبيّنت شركة زين أن تقديمها لهذه المنح جاء ضمن شراكتها المُمتدة مع مؤسسة "إيليا نُقل" للتعليم، لدعم 5 طالبات من المنتفعات من المؤسسة، لمُساندتهن في استكمال دراستهن الجامعية في الجامعات الاردنية الحكومية في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والابتكار الرقمي (STEM)، عبر تغطية تكاليف ورسوم دراستهن ومصاريف مواصلاتهن الشهرية طوال فترة الدراسة، لتنمية مهاراتهن وتهيئتهن لدخول سوق العمل، فيما شارك موظفو شركة زين في برنامج "دينارك يعلّم" التابع لمؤسسة "إيليا نُقل"، حيث تم جمع التبرعات الشهرية التي قدّمها موظفو الشركة لتغطية منحتان دراسيتان لمنتفعين من المؤسسة، إذ تعمل المؤسسة على عقد برامج تدريبية لتطوير المهارات الشخصية والعلمية واللغوية والتقنية للطلبة لتأهيلهم لدخول سوق العمل.



وجاءت هذه الخطوة من جانب شركة زين استكمالاً لدورها الفاعل والبارز في دعم القِطاع التعليمي، والذي تهدف من خلاله إلى تنمية المهارات الأكاديمية التي يحتاج إليها الطلبة لضمان مستقبل زاهر لهم، وتعزيزاً لدور النساء في المجتمع وتمكينهن وسد الفجوة الرقمية بين الجنسين، بالإضافة إلى توفير التعليم الجيد والحد من أوجه عدم المساواة وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف، تماشياً مع الأهداف الرابع والعاشر والسابع عشر من أهداف التنمية المُستدامة التي تتبناها الشركة في كافة مُبادراتها وبرامجها في مجال إدارة الاستدامة.



وتولي شركة زين الأردن قِطاع التعليم اهتماماً خاصاً وتضعه على سُلّم اولوياتها، عبر إطلاق عدّة مُبادرات ودعم العديد من البرامج التعليمية، حيث تُطلق الشركة وبشكل دوري دورات تدريبية مجانية في مجالات صيانة الأجهزة الخلوية، وتقنية الألياف الضوئية (الفايبر)، وصيانة أجهزة الألعاب الالكترونية (PlayStation وXbox)، في مراكزها الستة المُنتشرة في كافة محافظات المملكة، كما أطلقت الشركة وعلى مدار3 أعوام برنامج "المرأة في التكنولوجيا" الذي يقدّم محاضرات و ورش تدريبية تعمل على إمداد الطالبات بمجموعة واسعة من المهارات المتنوّعة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والابتكار الرقمي (STEM) اللازمة لدخول سوق العمل، بهدف رفع نسبة تمثيل النساء في مجالات التكنولوجيا، إلى جانب ذلك تدعم الشركة ومنذ 10 أعوام جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي.