زين تقيم أضخم عرض درون بمناسبة زفاف ولي العهد

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أعلنت شركة زين الأردن أنها ستقيم عرضاً للطائرات المسيّرة (الدرون) في محافظة العقبة، وسيكون الأضخم في المملكة، وذلك ضمن سلسلة احتفالاتها بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد. وبينت الشركة أن العرض سيقام في واحة أيلة بمحافظة العقبة، في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء اليوم الخميس، لتضاء سماء العقبة بلوحات مميزة وسط أجواء الفرح التي تعيشها المملكة بهذه المناسبة السعيدة. وكانت زين قد أعلنت أيضاً في وقت سابق عن احتفال ضخم ستقيمه على دوار الشعب في العاصمة عمان تحت شعار "زين تَفرَح بالحُسَيْن"، سينطلق الساعة الثانية بعد ظهر غداً الخميس، ضمن احتفالات المملكة بيوم الفرح الأردني، وسيتزامن مع مرور موكب الزفاف – الموكب الأحمر، وسيشتمل على فقرات فنية متنوعة وجوائز للحضور.