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السبت، 30-07-2022 02:14 م

زين تقيم بطولة "جيلنا" لخماسي كرة القدم لإقليم الوسط

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الوكيل الإخباري - في إطار فعالياتها الشبابية الصيفية ودعمها لقطاع الرياضة وحرصها على تشجيع المواهب الشبابية؛ أقامت شركة زين أمس الجمعة أولى بطولات "جيلنا" التي خصصتها لمحافظات إقليم الوسط.

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وانطلقت مباريات البطولة صباحاً على ملاعب نادي فرسان الأردن في العاصمة عمان، بإدارة طاقم تحكيمي من الاتحاد الأردني لكرة القدم، حيث شارك ٦٦ فريقاً من مختلف محافظات الوسط، تنافست فيما بينها وسط أجواء حماسية.


وفي ختام البطولة تم تتويج الفريقين الفائزين بالمركزين الأول والثاني، حيث فاز فريق"ispectra"بلقب البطولة وحصل كل من لاعبي الفريق وعددهم ٦ لاعبين على جهازiPhone 13، فيما حل فريق "حطين" بالمركز الثاني وحصل لاعبي الفريق على حقيبة مستلزمات adidas الرياضية المميزة.


وأعلنت شركة زين عن استمرار التسجيل للبطولات القادمة في إقليمي الشمال والجنوب، بالإضافة إلى بطولة الشبات، وذلك من خلال رابط التسجيل الإلكتروني المتاح عبر صفحات زين الرسمية على منصات فيسبوك وإنستغرام، حيث ستقام البطولات تباعاً خلال الأسابيع القادمة.

 




 

 


 

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