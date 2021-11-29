زين تقيم بطولتها الكروية لجنوب المملكة

الوكيل الإخباري - في إطار حرصها المتواصل على دعم القطاع الرياضي في المملكة وإبراز مواهب الشباب واكتشاف قدراتهم؛ أقامت شركة زين بطولتها لخماسي كرة القدم في إقليم جنوب المملكة.

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وانطلقت منافسات البطولة في محافظة العقبة على ملاعب شركة العقبة لإدارة المرافق، بإدارة طاقم تحكيمي من الاتحاد الأردني لكرة القدم، واستمرت التصفيات طيلة اليوم وسط تطبيق البروتوكولات المعتمدة من الجهات الرسمية لضمان صحة وسلامة المشاركين في البطولة والمحافظة على السلامة العامة.

وجاء تنظيم البطولة في إطار الفعاليات الرياضية التي تواظب زين على إقامتها بشكل مستمروضمن سلسلة البطولات التي أطلقتها الشركة زين للعام 2021، والتي اشتملت على بطولات لكرة القدم الخماسية وكرة السلة 3X3 للذكور والإناث في أقاليم المملكة (شمال، وسط وجنوب).



وفي ختام البطولة، تم تتويج الفريقين الفائزين بالمركزين الأول والثاني وتسليمهم الجوائز، حيث ظفر فريق القويرة بلقب البطولة، فيما حل فريق سول ثانياً.

