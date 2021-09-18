زين تكرّم أبطالها البارالمبيين بعد إنجازاتهم في طوكيو 2020

الوكيل الاخباري -

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كرّمت شركة زين الأردن أبطالها الرياضيين من ذوي الإعاقة الذين تدعم الشركة مسيرتهم الرياضية، وذلك بعد عودتهم برصيد من الإنجازات المتميزة خلال مشاركتهم في دورة الألعاب البارالمبية – طوكيو 2020.واستقبل الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، الأبطال عمر قرادة الفائز بذهبية رفع الأثقال ضمن منافسات وزن 49 كغم، وعبدالكريم خطاب الفائز بذهبية رفع الأثقال لفئة وزن تحت 88 كغم، والبطلة ختام أبو عوض -الموظفة في دائرة الدعم التجاري بشركة زين الأردن- الفائزة ببرونزية كرة الطاولة، بالإضافة إلى أبطال زين البارالمبيين ثروت الحجاج وفاطمة العزام وسهيل النشاش ومعتز الجنيدي.وأعرب الجاسم عن فخر شركة زين بأبطالها الذين رفعوا اسم الأردن عالياً بما حصدوه من ميداليات، مؤكداً على مواصلة الشركة دعمها لهم، الذي بدأ منذ أعوام في سبيل تطوير مهاراتهم وتذليل أي عقبات قد تواجههم، ليواصلوا إبداعاتهم في مختلف المحافل.وستضم شركة زينالمزيد من الأبطال البارالمبيين إلى مظلة رعايتها، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية تجاه القطاع الرياضي والأشخاص من ذوي الإعاقة الذين تحرص على شمولهم في مبادراتها المختلفة، ولإيمانها بقدرات أبطال الرياضات البارالمبية وأهمية دعمهم وتمكينهم لمواصلة مسيرتهم الرياضية وتحقيق المزيد من الإنجازات.