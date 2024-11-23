زين تنظّم بطولتها للبادل بمشاركة 56 لاعباً ضمن 28 فريق

الوكيل الإخباري- التزاماً منها بدعم القِطاع الرياضي، ومواصلةً لدورها بدعم واحتضان الرياضيين الأردنيين للمساهمة برفع علم الأردن في كافة المحافل الرياضية المحلية والعالمية؛ أقامت شركة زين الأردن بطولتها للبادل، بالتعاون مع النادي الأرثوذكسي وتحت إشراف الاتحاد الأردني للتنس.

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ويعكس تنظيم هذه البطولة حِرص شركة زين على دعم الفعاليات والأنشطة الرياضية المختلفة ومواصلة دورها الفاعل في تشجيع ممارسة الرياضة ودعم المواهب الرياضية في مختلف الرياضات، إذ اكتسبت رياضة البادل شعبية وإقبالاً متزايداً من مختلف الفئات العمرية، حيث تسعى الشركة لاكتشاف المواهب الرياضية الصاعدة لتعزيز صفوف المنتخبات الوطنية بما يؤدي إلى تمثيل المملكة في البطولات الدولية والعالمية ورفع علم الأردن في كافة المحافل، وتحقيق المزيد من الإنجازات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية في مختلف المشاركات والاستحقاقات.