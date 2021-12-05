زين تنظّم جلسات توجيه وإرشاد مهني لعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة

الوكيل الاخباري - تزامناً مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف في الثالث من شهر كانون الأول من كل عام، وانطلاقاً من استراتيجية برنامجها WEABLE الذي يُعنى بدمج وشمول الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم؛ نظّمت شركة زين الأردن جلسات توجيه لعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة مع مدراء الأقسام في الشركة، لمساعدتهم في بناء مسارهم الوظيفي.

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واستضاف مدراء الأقسام المختلفة في الشركة أشخاصاً من ذوي الإعاقة، وقدموا شرحاً مفصّلاً حول الوظائف التي يرغب المشاركون في الجلسات التعرّف على ماهيتها ومتطلباتها، لمساعدتهم في اختيار المهنة التي تتناسب وتتوافق مع ميولهم وقدراتهم.



وتأتي هذه الخطوة من جانب زين، بهدف دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل، عبر تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص ورفع الوعي حول حقوقهم وتسليط الضوء على دورهم الفاعل في المجتمع، وبما يتماشى مع الهدف العاشر "الحد من أوجه عدم المساواة" من أهداف التنمية المُستدامة التي تتبناها الشركة ضمن برامجها وأنشطتها المختلفة في إدارة الاستدامة، كما جاء تنظيم هذه الجلسات ضمن احتفال زين بهذا اليوم بهدف تسليط الضوء على قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع الوعي تجاهها للعمل على توحيد الجهود في التغلب على أي عقبات تواجههم، فيما قامت زين بإضاءة مباني الشركة باللون البنفسجي في خطوة رمزية بهذه المناسبة.



وتقدّم زين العديد من أوجه الدعم لذوي الإعاقة وتوليهم اهتماماً خاصاً، سواء على صعيد العروض والخدمات أو الدعم المباشر والرعايات أو التقنيات المساعدة وغيرها، ومنها خط البسمة MIX المخصص لفئة الصُم الذي أطلقته الشركة بخطوة سبّاقة وللمرة الأولى على مستوى المملكة عام 2015 حيث يمنح دقائق اتصال لمكالمات الفيديو، إضافة إلى ربطه مع مركز القيادة والسيطرة في مديرية الأمن العام على رقم الطوارئ 114، كما توفر زين -ومن خلال مركزها لخدمات المشتركين المخصص للصم- خدمات الدعم الفني والتقني والرد على استفسارات المشتركين من فئة الصم من مستخدمي هذا الخط عبر الرقم 1414 من خلال مكالمات الفيديو، وكانت الأردن قد حازت على المرتية الأولى في برنامج Zero Project On Inclusive Education ICT لمبادرة "خط الطوارئ للصُم" وهو نتاج للشراكة بين المجلس الأعلى لشوون الأشخاص ذوي الإعاقة ومركز القيادة والسيطرة في مديرية الأمن العام وزين والذي يوفر خدمة التواصل المباشر للصم مع الجهات المسؤولة بلغة الإشارة ،كما حصلت في العام 2018 على جائزة تكريمية من مؤسسة إيسل في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا ، لتطويرها لنظام بيئي مبتكر ملائم لفئة الصم في المجتمع المحلي، فيما كانت زين أولى شركات الاتصالات على مستوى العالم تقوم بتدعيم موقعها الإلكترونيي بخاصية المُترجم الافتراضي للصُم بتقنية الأفاتار ثلاثي الأبعاد3D، وذلك بالتعاون مع فريق التُرجمان للغة الإشارة -Mind Rockets.



وتحرص زين على عقد دورات تدريبية مجانية مُكثفة مخصصة لفئة الصُم للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية في مراكز زين للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية، في حين قامت الشركة بالتبرع بعدّة قواقع لمبادرة سمو ولي العهد "سمع بلا حدود" للأطفال المصابين بالإعاقة السمعية، بالإضافة إلى دعمها لمجموعة من الأبطال البارالمبيين الأردنيين، منهم عداء زين الكفيف سهيل النشاش، وأبطال رفع الأثقال من ذوي الإعاقة معتز الجنيدي وثروة الحجاج وعمر قرادة وعبدالكريم خطاب وأسماء عيسى، ولاعبة كرة الطاولة فاطمة العزام، وبطل رفع الأثقال ورمي الجلة جميل شبلي، كما عملت زين على تركيب أُرجوحات مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة من مستخدمي الكراسي المتحركة، وذلك بالتعاون مع مبادرة بهجة ‘Let’s Play Together” في حديقة الأمير هاشم بمنطقة الهاشمي، وفي الحديقة المرورية بمنطقة عرجان، وحديقة الراية بمنطقة القصور، وذلك ضمن مبادرة تجاه الأطفال من هذه الفئة ليتم تزويد الحدائق العامة بهذه الألعاب.



وكانت زين قد أطلقت برنامج WEABLE في العام 2019 لتوفير بيئة عمل حاضنة ودامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم تقييم جاهزية مباني الشركة، والعمل على تهيئة كافة مرافقها بالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وقامت الشركة ببناء وتركيب المنحدرات لمستخدمي الكراسي المُتحركة، وتجهيز مصاعد مهيأة تسمح بسهولة حركة الكراسي المتحركة، ولوحة تحكّم مزودة بأزرار منخفضة، ونظام صوتي ناطق للإعلام عن الطوابق، كما عملت على تهيئة دورات المياه، وأضافت زين السلالم المزخرفة في مبانيها لتسهيل حركة ذوي الاعاقة البصرية، ووضعت علامات إرشادية بارزة في الممرات، ووضعت شواخص وإنارات تدل على أماكن اصطفاف السيارات، كما تبنّت زين أحدث تقنيات وأدوات التكنولوجيا المُساعِدة للتسهيل على الموظفين ذوي الإعاقة في أداء وإنجاز أعمالهم بشكل أمثل، إلى جانب إنشاء مكتبة تضم كتب تعليم لغة الإشارة الأردنية لضمان تواصل الموظفين مع الزبائن وزملائهم الموظفين الصُم، كما تحرص زين على عقد ورش عمل وجلسات توعوية بشكل دوري ومنتظم حول دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وأنواع الإعاقات وكيفية التعامل معها، كما طوّرت كافة البرامج والدورات التدريبية الخاصة بالموظفين لتصبح دورات تدريبية دامجة وشاملة، وخلال عام 2020 قامت زين بتوظيف 12 شخصاً من ذوي الإعاقة ضمن كادرها الوظيفي.