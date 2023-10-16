الإثنين 16-10-2023
الوكيل الاخباري

ارتفاع موجودات استثمار أموال الضمان الى 14.5 مليار دينار

مدعوون لإجراء مقابلات شخصية واستكمال إجراءات التعيين - أسماء

فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية والتعليم - أسماء

الشيكل ينهار لادنى مستوى منذ عام 2015

وزير الخارجية المصري: مع الأسف لم تسمح إسرائيل حتى الآن بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

استشهاد 11 صحفيا جراء القصف الإسرائيلي على غزة

الفراية: توفير كل مقومات الدعم للقطاع السياحي في الأردن

الأوقاف: 20 دقيقة مدة الانتظار لصلاة الفجر

انخفاض دينارين على سعر ليرة الذهب الانجليزية والرشادية محلياً

جيش الإحتلال يؤكد احتجاز 199 رهينة في قطاع غزة

عاجل

وزير الخارجية المصري: مع الأسف لم تسمح إسرائيل حتى الآن بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

الإثنين، 16-10-2023 12:09 م

زين تُنظّم وقفة تضامنية دعماً لصمود الأهل في غزّة

WhatsApp Image 2023-10-16 at 12.07.50 PM


الوكيل الإخباري - نظّمت شركة زين الأردن صباح اليوم الإثنين وقفة تضامنية أمام مبنى الشركة في شارع الملك عبدالله الثاني بالعاصمة عمان، دعماً لصمود الأهل في قطاع غزّة والأراضي الفلسطينية في وجه العدوان الذي يتعرّضون له منذ أيام.

اضافة اعلان


واشتملت الوقفة التضامنية التي شارك فيها الرئيس التنفيذي والمدراء التنفيذيون وكافة موظفي زين، على الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء الذين قضوا في قطاع غزة ومختلف مدن فلسطين الحبيبة، للتعبير عن التضامن والوقوف إلى جانب الأهل والأحبة وسط ما يتعرضون له في هذه الأوقات العصيبة، وذلك في إطار الموقف الأردني الموحد الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم الأشقاء ومساندة فلسطين؛ بوصلة الأردنيين ومحبوبتهم.

 


وكانت زين قد أطلقت وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية يوم الجمعة حملة تبرعات إنسانية نُصرةً وإغاثةً لأهالي قطاع غزة المنكوب تستمر حتى نهاية يوم الخميس المُقبل الموافق 19 تشرين الأول، حيث يمكن لمشتركي زين من الأفراد الراغبين بالتبرع عبر خطوطهم، الدخول إلى قائمة (#710*).

 

وسيتسنى لأصحاب خطوط الفواتير اختيار قيمة التبرّع ليضاف المبلغ إلى قيمة الفاتورة، فيما يمكن لأصحاب الخطوط المدفوعة مسبقاً التبرّع من خلال القائمة ذاتها عبر إدخال قيمة التبرّع ليتم خصم المبلغ من الرصيد المتوفر في الخط، حيث سيتم توجيه التبرعات التي ستُجمع خلال هذه الحملة لشراء وتوفير ما يلزم من المستلزمات الطبية والأدوية والمواد التموينية الأساسية، من قِبل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وإيصالها لأهالي القطاع، والمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة.

 


كما قدّمت شركة زين لكافة مشتركيها من أصحاب خطوط الفواتير الأفراد والشركات وأصحاب الخطوط المدفوعة مسبقاً 1000 دقيقة اتصال مجانية للاتصال مع شبكة جوال فلسطين، وذلك حِرصاً منها على تمكين زبائنها من البقاء على تواصل دائم مع الأهل في فلسطين الحبيبة لدعم صمودهم خاصةً في ظِل الوضع الراهن، حيث يمكن لمشتركي زين الاستعلام عن رصيد الدقائق المجانية عبر الرمز #380.

 


فيما نظّمت الشركة حملة تبرعات داخلية من قِبل الموظفين، للمساهمة في تقديم الدعم لأهل غزة  وتسخير كافة الإمكانيات كأفراد للمساهمة في التخفيف من معاناة الأشقاء في مدينة غزة الصمود، لتواصل الشركة أداء دورها الوطني والإنساني تجاه الأشقاء بما ينسجم مع الموقف الأردني الموحد تحت ظل القيادة الهاشمية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
129309-Digital Screens-80

بنك الإسكان يجدد شراكته الاستراتيجية مع مؤسسة إيليا نقل

1A8A6365

فلاورد تفوز بجائزتين في حفل جوائز المؤتمر السنوي لإدارة الموارد البشرية 2023

WhatsApp Image 2023-10-15 at 2.12.17 PM

فلاورد تتعهد بالتبرع بـ10% من مبيعات مجموعتها الوردية لدعم مرضى سرطان الثدي

WhatsApp Image 2023-10-15 at 10.16.10 AM

كارفور الأردن تطلق حملة تبرعات بالتعاون مع الهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية لدعم وإغاثة المدنيين الفلسطينيين

519046_1_1697276110

فاين الصحية القابضة تنضم لشبكة شركاء برنامج "شروق لتسهيل العودة إلى سوق العمل" من بنك الاتحاد

5

شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن - تدعم حملة "لأهلنا في غزة" التي أطلقتها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بمائة ألف دينار

أخبار متعلقة
Gaza Donations 1200x1200

بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية زين تُطلق حملة تبرعات لغزّة وتُقدّم لمشتركيها 1000 دقيقة مجانية للاطمئنان على الأهل في فلسطين

WhatsApp Image 2023-10-03 at 4.00.54 PM

زين تطرح iPhone 15 وApple Watch S9 للبيع المباشر وتتيح نظام التقسيط

logo zain

زين تواصل دعم المشروع الوطني لمراقبة المياه عن بُعد للعام الـ 17

WhatsApp Image 2023-09-24 at 4.04.52 PM

زين تدعم فريق الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين المشارِك في بطولة الألعاب الرياضية للمصابين العسكريين إنفكتوس (Invictus Games)

WhatsApp Image 2023-09-23 at 12.42.12 PM

"ميس الورد" و "ibMedia" تطلقان أكاديمية للرياضات الإلكترونية بدعم من زين

o

منصّة زين تكشف عن تقرير النظام البيئي للشركات الناشئة الأردنية وتعلن عن الشركات المختارة في زين المبادرة 6