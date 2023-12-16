السبت 16-12-2023
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السبت، 16-12-2023 07:27 م

زين تنعى أمير الكويت

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بسم الله الرحمن الرحيم


" يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ . ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً . فَادْخُلِي فِي عِبَادِي . وَادْخُلِي جَنَّتِي"

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صدق الله العظيم

 بقلوب مؤمنة بقضاء الله تعالى وقدره تنعى شركة زين المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت

 وتتقدّم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى سمو ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح وإلى عموم أسرة آل الصباح الكرام وإلى الشعب الكويتي الكريم والأمتين العربية والإسلامية

 
رحم الله سمو الأمير وغفر له وأسكنه فسيح جناته.

 

إنا لله وإنا إليه راجعون

 

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