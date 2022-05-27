الجمعة 27-05-2022
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الجمعة، 27-05-2022 11:28 م

زين تنعى والد جلالة الملكة رانيا العبدالله

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الوكيل الاخباري - تنعى أسرة شركة زين الأردن بمزيد من الحزن والأسى، والد صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله، حفظها الله، وجد كل من أصحاب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، حفظهم الله، المرحوم، بإذن الله، الطبيب فيصل صدقي الياسين.اضافة اعلان


وترفع أسرة زين صادق مشاعر التعازي والمواساة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وجلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمراء هاشم وإيمان وسلمى، وأسرة الفقيد وعموم آل الياسين الكرام، بهذا المصاب الأليم، ضارعين إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

إنا لله وإنا إليه راجعون

 




 

 


 

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