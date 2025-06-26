الخميس 2025-06-26 01:23 م
 

زين تهنئ الملك وولي العهد والأسرة الأردنية بالعام الهجري الجديد

شركة زين
شركة زين الأردن
 
الخميس، 26-06-2025 12:45 م
الوكيل الإخباري-    رفعت شركة زين الأردن أسمى آيات التهنئة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والعائلة الهاشمية، والأسرة الأردنية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.اضافة اعلان


وعبّرت الشركة عن تمنياتها بأن يحمل العام الجديد الخير والبركة، لتتجدد الآمال في ذكرى الهجرة النبوية المباركة لسيد الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام، بأيام تحمل السلام والطمأنينة، مع الدعاء لله العلي القدير بأن يحفظ الأردن وأن يديم عليه وعلى الأمتين الإسلامية والعربية الأمن والأمان.
 
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