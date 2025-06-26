زين تهنئ الملك وولي العهد والأسرة الأردنية بالعام الهجري الجديد

وعبّرت الشركة عن تمنياتها بأن يحمل العام الجديد الخير والبركة، لتتجدد الآمال في ذكرى الهجرة النبوية المباركة لسيد الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام، بأيام تحمل السلام والطمأنينة، مع الدعاء لله العلي القدير بأن يحفظ الأردن وأن يديم عليه وعلى الأمتين الإسلامية والعربية الأمن والأمان.
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