الثلاثاء 2026-05-26 05:30 م

زين تهنئ الملك وولي العهد والأسرة الأردنية بعيد الأضحى المبارك
الوكيل الإخباري- رفعت شركة زين الأردن أسمى آيات التهنئة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والعائلة الهاشمية، والأسرة الأردنية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.اضافة اعلان


وعبّرت الشركة عن تمنياتها بأن يعيد الله الأعياد على الأردن الحبيب والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، مع الدعاء لله العلي القدير بأن يحفظ الأردن وأن يديم عليه الأمن والاستقرار في ظل قيادته الهاشمية الحكيمة.
