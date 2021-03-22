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الإثنين، 22-03-2021 02:47 م

زين تُواصل تقديم دعمها لخمسة بيوت في جمعية قُرى الأطفال الأردنية SOS

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة زين الأردن عن تجديد دعمها لجمعية قُرى الأطفال الأردنية SOS للعام الـ 22 على التوالي، وذلك من خلال تجديد كفالتها للبيوت الخمسة التي تتبناها في الجمعية في كل من عمّان وإربد والعقبة.

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ويتمثّل دعم شركة زين لجمعية قرى الأطفال الأردنية SOS، بتقديم مبلغ نقدي بقيمة 75 ألف دينار أردني موزّع على البيوت الخمسة بالتساوي، وذلك بهدف مساندة الجمعية في أداء مهمتها النبيلة وتحقيق أهدافها السامية المتمثلة بتوفير نظام الأُسر البديلة للأطفال ومنحهم الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية للعيش في بيئة مستقرة آمنة تساهم في تكوينهم ليصبحوا أفراداً فاعلين في مجتمعهم.


ويندرج دعم زين لجمعية قُرى الأطفال الأردنية SOS؛ في إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى دعم المجتمع المحلي وتنميته، وتماشياً مع أهداف التنمية المُستدامة التي تُطبقها الشركة عبر كافة برامجها ومبادراتها في مجال إدارة الإستدامة، حيث تتكفّل زين اليوم بيتين في قرية الأطفال في محافظة إربد، وبيتين في قرية أطفال العقبة، وبيت في قرية أطفال عمّان.

يُذكر بأن شركة زين تقوم بتغطية وتحمُّل جزء من النفقات والمصاريف المترتبة على البيوت الخمسة التي تتكفّلها، كما وتقوم بتوفير مستلزمات الأطفال المقيمين فيها، إلى جانب تنظيم فعاليات خاصة في العديد من المناسبات الدينية والاجتماعية وتوزيع الهدايا عليهم لإدخال البهجة والفرح إلى قلوبهم ورسم البسمة على وجوههم.


 




 

 


 

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