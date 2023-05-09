زين تواصل دعمها لخط الطوارئ (114) للصُم منذ العام 2014

الوكيل الإخباري - بعد أن أخذت شركة زين زمام المبادرة كأول شركة اتصالات تدعم خط الطوارئ المجاني للصم في العام 2014؛ أعلنت الشركة تقديم دعمها لتطبيق مكالمات خط طوارئ للأشخاص الصم (114) عبر الهواتف الذكية، الذي أطلقته مديرية الأمن العام مؤخراً.

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وتم إطلاق التطبيق ضمن حفل أقيم في مركز القيادة والسيطرة بمديرية الأمن العام، تحت رعاية سمو الأمير مرعد بن رعد ، كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان، والمدير التنفيذي لدائرة الإعلام والاتصال وإدارة الاستدامة في شركة زين، طارق البيطار، وممثلون عن شركاء المشروع وعدد من جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية/الصم.



وبيّنت شركة زين أن هذه الخطوة جاءت لاستكمال برامجها ومبادراتها وخدماتها لفئة الصم، التزاماً منها بالمساهمة في دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقةلتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع، حيث كانت البداية في العام 2014 بدعم الاتصال المرئي بلغة الإشارة على رقم الطوارئ المجاني 114، الذي جاء نتاجاً لشراكة مثمرة ما بين زين والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومركز القيادة والسيطرة في مديرية الأمن العام، والذي فاز بالمرتبة الأولى في برنامج Zero project on Inclusive Education ICT.

وأكدت زين حرصهاعلى دعم كافة الجهود الرامية إلى تسخير كافة الحلول التكنولوجية وتوظيفها لخدمة مختلف فئات المجتمع،إلى جانب تلبية احتياجات المجتمع المحلي، ومساعدة كافة الأشخاص لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة على الاندماج في المجتمع، حيث يمكّن التطبيق الأشخاص الصم من إجراء الاتصالات الفيديوية المجانية مع مرتبات مديرية الأمن العام بلغة الإشارة للتواص لمعهم بكل سهولة ويسر، وفي الحالات الطارئة.



وكانت شركة زين قد أطلق تفي العام 2015 خط البسمة MIX الأول من نوعه على مستوى المملكة والمخصص لفئة الصُم، والذي يمنح دقائق اتصال لمكالمات الفيديو، إضافة إلى ربطه مع مركز القيادة والسيطرة في مديرية الأمن العام على رقم الطوارئ 114، كما توفر زين -ومن خلال مركزها لخدمات المشتركين المخصص للصم- خدمات الدعم الفني والتقني والرد على استفسارات المشتركين من فئة الصم من مستخدمي هذا الخط عبر الرقم 1414 من خلال مكالمات الفيديو.



وقد حصلت زين في العام 2018 على جائزة تكريمية من مؤسسة إيسل في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا، وذلك لتطويرها لنظام بيئي مبتكر ملائم لفئة الصم في المجتمع المحلي، فيما كانت أولى شركات الاتصالات على مستوى العالم تقوم بتدعيم موقعها الإلكتروني بخاصية المُترجم الافتراضي للصُم بتقنية الأفاتار ثلاثي الأبعاد3D، وذلك بالتعاون مع فريق الترجمان للغة الإشارة -Mind Rockets.

كما أطلقت شركة زين الأردن مكتبتها الرقمية عبر قناتها على اليوتيوب لتعليم أساسيات ومبادئ لغة الإشارة الأردنية، التي تحتوي على دروس مصوّرة يقدّمها مدربون وخبراء في لغة الإشارة، وتتضمن مقاطعاً وشرحاً مفصّلاً للمفردات والتعابير الأساسية في لغة الإشارة، لمساعدة الراغبين بتعلّم هذه اللغةومن كافة المستويات على احتراف الكلمات الأساسية والمهمة، والتي يحتاجونها أثناء التعامل مع الأشخاص من فئة الصُّم، كما تتناول كيفية إيصال المعلومات من خلال لغة الإشارة للصم، حيث تُتيح زين من خلال مكتبتها الرقمية مواد تعليمية مجانية وعالية الجودة.