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الأحد، 05-03-2023 02:54 م

زين تواصل دعمها لصناديق القوات المسلّحة للعام السابع وتقدم 200 ألف دينار

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الوكيل الإخباري - في إطار حرصها الدائم على تفعيل دورها المجتمعي، وتقديراً للدور الكبير لنشامى ونشميات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي فيالدفاع عن أمن الوطن واستقراره ومنعته؛ قدّمت شركة زين الأردن وللعام السابع على التوالي 200 ألف دينار دعماً لصندوقَي "أُسر الشهداء" و " أفراد القوات المسلحة الأردنية".اضافة اعلان


وجاء هذا الدعم من زين لتواصل دورها كشركة وطنية تحرص على رفد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، لتجديد مشاعر الفخر والاعتزاز بنشامى الوطن في مختلف مواقعهم، ممن قدموا ويقدمون في كل يوم تضحيات كبيرة في سبيل رفعة الوطن وصون مقدراته والحفاظ على أمن الأردن والأردنيين، ليكون هذا الدعم بمثابة الشكر والعرفان للنشامى الذين سطروا بتضحياتهم أبهى صفحات التاريخ المشرف لأردن العزة والشهامة، الذي قاده الهاشميون إلى قمم المجد والعلا.

وانقسم الدعم المقدّم من زين إلى 150 ألف دينار لصندوق أسر شهداء القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، و50 ألف دينار لصندوق دعم أفراد القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

 




 

 


 

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