زين تواصل دعمها لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام للعام الـ 12

الوكيل الإخباري - جدّدت شركة زين الأردن وللعام الثاني عشر على التوالي مذكرة التفاهم التي تجمعها مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام؛ لتواصل مساهماتها بمساندة جهود الصندوق المتمثلة في توفير مستقبل أفضل للشابات والشباب الأيتام بعد مغادرتهم دور الرعاية، ومساعدتهم في الاعتماد على أنفسهم من خلال دعم مسيرتهم التعليمية وتسليحهم بالمهارات الضرورية للوصول إلى مرحلة الاعتماد على الذات عبر عدد من برامج التعليم والدعم.

وتم تجديد مذكرة التفاهم أمس في مقر شركة زين، ووقعها الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، والمدير العام لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام نور الحمود، حيث ستواصل زين بموجب هذه المذكرة تقديم الدعم لتغطية تكاليف المنح الدراسية للأيتام المنتفعين من صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، وتغطية رسومهم الجامعية.

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وجاء تجديد زين لمذكرة التفاهم بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، لتؤكد على دعمها المتواصل للنساء والفتيات عبر برامج ومبادرات مختلفة، حيث تقوم الشركة بتقديم منح جامعية لعدد أكبر من الشابات المستفيدات من صندوق الأمان؛ لضمان مستقبل أفضل لهن من خلال تمكينهن وتطوير مهاراتهن الأكاديمية، وتسليحهن بالعلم والمعرفة ليتمكن من مواجهة التحديات والتغلب على أي عقبات قد تواجههن، وذلك في إطار حرص زين على دعم المرأة وتعزيز دورها ومساهماتها الفاعلة في المجتمع، حيث وصلت نسبة الشابات المستفيدات من دعم زين لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام منذ العام 2011 وحتى نهاية العام 2022 إلى 70% من أصل 168 مستفيداً.



وكانت زين قد قدّمت دعمها خلال العام الماضي لـ23 شاب وشابة في تخصصات الطب والصيدلة والتمريض والهندسة والعلوم والتكنولوجيا والرياضيات والإعلام والاقتصاد واللغات، وذلك ضمن مسؤوليتها الاجتماعية ولتواصل دورها في دعم المجتمع المحلي بكافة فئاته، ولتسهم بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الأفراد، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الشركة في مختلف برامجها ومبادراتها، ومنها الهدف الأول (القضاء على الفقر) والرابع (التعليم الجيد) والثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد) والعاشر (الحد من أوجه عدم المساواة) والسابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف).