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الأحد، 05-02-2023 03:23 م

زين تواصل دعمها للإعلام وترعى ملتقى قادة الإعلام العربي

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الوكيل الإخباري - ضمن برامجها المستمرة وشراكاتها الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات الإعلامية؛ قدمت شركة زين الأردن رعايتها لفعاليات الدورة الثامنة من ملتقى قادة الإعلام العربي، الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، والذي نظّمه الملتقى الإعلامي العربي، بالتعاون مع قطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية.اضافة اعلان


وجاءت رعاية زين للملتقى الذي افتتحه وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول مندوباً عن رئيس الوزراء، في إطار حرصها على دعم المؤسسات الإعلامية انطلاقاً من إيمانها بأهمية دور الإعلام الذي تعتبره شريكاً استراتيجياً، بالإضافة إلى حرص الشركة على دعم الجهود الرامية إلى التطوير المستمر لتمكين الإعلام من مواصلة أداء دوره ورسالته في خضم الثورة التكنولوجية وما رافقها من تطور في الأدوات ووسائل الاتصال والمنصات المختلفة، حيث أكدت الشركة على أهمية دور الإعلام وضرورة تكاتف الجهود لرفد المنظومة الإعلامية وتطوير أداء المؤسسات الإعلامية التي تلعب دوراً محورياً في إيصال الرسالة والتعبير عن الرأي ونقل الحدث.

واشتمل الملتقى الذي أقيم على مدار اليوم في فندق فورسيزونز عمان، على ثلاث جلسات حوارية أدارها الإعلامي الدكتور هاني البدري، تم خلالها استعراض واقع ومستقبل الإعلام العربي وكيفية التعامل مع المتغيرات الطارئة على صناعة الإعلام، بحضور جمع من الإعلاميين الأردنيين والعرب وعدد من قادة الإعلام العربي والشخصيات الرسمية التي ضمت الأمين العام المساعد لقطاع الإعلام في جامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي، ووزير الإعلام اللبناني زياد مكاري، وسفير دولة الكويت لدى المملكة عزيز الديحاني، والأمين العام لهيئة الملتقى الإعلامي العربي المستشار ماضي عبدالله الخميس، ونخبة من كبار شخصيات الصحافة والإعلام الأردني والعربي.

 




 

 


 

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