زين تواصل دعمها للسياحة بالتعاون مع الموسيقار طلال أبو الراغب

وتضمن الفيديو الذي تم إطلاقه من خلال صفحات زين وهيئة تنشيط السياحة على منصات التواصل الاجتماعي، لقطات مميزة من محمية ضانا، حيث الطبيعة التي تنبض جمالاً وألقاً، امتزجت بمقطوعات موسيقية مميزة للموسيقار أبو الراغب تناغمت مع المناظر الخلابة التي يعرضها الفيديو، بما يبرز جماليات الأردن ويساهم في تسليط الضوء على مناطق الجذب السياحي والطبيعة الساحرة التي تتمتع بها المملكة.
وكانت شركة زين الأردن قدمت رعايتها لمشروع "يوفوريا" للموسيقار طلال أبو الراغب الذي اشتهر بأدائه الفني المميز وأعماله الفريدة، حيث وظف من خلال هذا المشروع الفن لدعم السياحة وتسليط الضوء على أبرز مناطق الأردن المميزة عبر سلسلة أعمال مصورة حازت انتشاراً كبيراً وتم استخدامها على نطاق واسع لغرض الترويج السياحي، إذ حرصت زين على أن تكون جزءاً من هذا الجهد الوطني لدعم قطاع السياحة الذي توليه اهتماماً كبيراً ضمن برامجها ومبادراتها، إضافة إلى قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والرياضة والشباب والتكافل المجتمعي، التي تدعمها زين بشكل متواصل.
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