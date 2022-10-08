السبت 08-10-2022
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السبت، 08-10-2022 11:08 ص

زين تواصل دعمها للسياحة وترعى رالي Jordan Riders

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الوكيل الإخباري - في إطار مساهماتها المستمرة تجاه قطاع السياحة، ودعمها المستمر لأبرز الأحداث والفعاليات التي تقام في المملكة؛ قدمت شركة زين الأردن رعايتها كشريك استراتيجي لرالي Jordan Riders للدراجات النارية، الذي يهدف إلى التعريف بالأردن كوجهة سياحية عالمية.اضافة اعلان


وجاءت رعاية زين لهذا الحدث، لتواصل مبادراتها ودعمها لكافة الجهود الرامية إلى الترويج للأردن كوجهة سياحية مميزة بما يحتويه من معالم سياحية وأثرية فريدة، حيث يستضيف الرالي 350 دراجاً يمثلون 11 دولة عربية، انطلقوا في جولات على المناطق السياحية، كما جاءت رعاية زين للرالي في إطار دعمها لمستمر لفعاليات ومالكي الدراجات النارية في الأردن.

وأقيمت فعاليات الرالي على مدار 3 أيام بدءاً من يوم الخميس، بمشاركة متسابقين من عدة دول منها البحرين والسعودية وقطر وعمان والإمارات والكويت وسوريا ومصر وفلسطين إضافة إلى الأردن، حيث انطلق المتسابقون صباح أمس الجمعة نحو مناطق الشمال، فيما اشتملت جولة اليوم السبت مناطق الجنوب، وكانت محطة الانطلاق من أمام فندق الرويال بالعاصمة عمان.

 




 

 


 

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