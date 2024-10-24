زين تواصل دعمها لمؤسسة نهر الأردن عبر تمكين المستفيدين

الوكيل الإخباري- مواصلةً لدورها الفاعل بتمكين المجتمع المحلي لا سيّما النساء والأطفال في مختلف القِطاعات، وتعزيزاً لأواصر التعاون مع مختلف القِطاعات في مجال الخدمة المجتمعية؛ جددّت شركة زين الأردن اتفاقية الشراكة التي تجمعها ومنذ عدّة أعوام مع مؤسسة نهر الأردن.

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تم تجديد الاتفاقية اليوم في مقر شركة زين الأردن، حيث وقّعها عن شركة زين رئيسها التنفيذي فهد الجاسم، وعن مؤسسة نهر الأردن المديرة العامة إنعام البريشي، بحضور عدد من المدراء التنفيذيين من الطرفين، حيث أكدّت الشركة بأن تجديد الاتفاقية يأتي إيماناً منها بجهود مؤسسة نهر الأردن المبذولة لتمكين أفراد المجتمع من مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، كما بيّنت الشركة بأنها ستواصل كشريك فاعل تقديم كافة سُبل وأوجه الدعم اللازمة للمؤسسة وبرامجها بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المُستدامة التي تتبناها في كافة نشاطاتها ومُبادراتها للوصول إلى مجتمع متطور ومزدهر، عبر تمكين الفئات المستحقة للدعم.



وتواصل شركة زين الأردن عبر هذه الاتفاقية تقديم دعمها ورعايتها لكافة البرامج والمشاريع التنموية التي تُطلقها المؤسسة، والتي تسعى من خلالها إلى تحسين المستوى المعيشي للأفراد وتمكين النساء في المجتمع ومساندتهن في التصدي للعنف وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهن، كما ستواصل الشركة تقديم دعمها الذي بدأته منذ 17 عاماً لخط 110 للأسرة والطفل التابع للمؤسسة والذي يوفّر خدمات دعم وإحالة مجانية لحماية الأطفال والأسر من جميع أشكال الإساءة.