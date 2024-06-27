زين تواصل دعم أبطالها البارالمبيين وتهنئ بإنجاز التأهل لـ "باريس 2024"

الوكيل الاخباري

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- هنّأت شركة زين الأردن أبطالها من لاعبي الرياضات البارالمبية الذين تدعم الشركة مسيرتهم الرياضية عبر رعايتها المستمرة منذ أعوام، وذلك بعد تأهلهم إلى دورة الألعاب البارالمبية (باريس 2024).وجدّدت الشركة فخرها بأبطالها الذين يواصلون مسيرة الإنجازات ويرفعون علم الأردن عالياً في المحافل العالمية وفي مختلف مشاركاتهم واستحقاقاتهم الإقليمية والعالمية، حيث تأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية (باريس 2024) أبطال الأردن وأبطال زين عبدالكريم خطاب وجميل الشبلي وأسماء عيسى ومعتز الجنيدي وثروة الحجاج وعمر قرادة.وأكّدت شركة زين الأردن مواصلة دعم أبطالها للمساهمة في رفد القطاع الرياضي في المملكة وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة ليبدعوا في مختلف المجالات، حيث تولي الشركة اهتماماً كبيراً لهم عبر مجموعة من البرامج والمبادرات، وترعى زين المسيرة الرياضية للاعبين البارلمبيين في رياضة رفع الأثقال عمر قرادة، ومعتز الجنيدي، وثروة الحجاج، وعبدالكريم خطاب، وأسماء عيسى، وبطل رفع الأثقال ورمي الجلة جميل الشبلي، وبطلة كرة الطاولة فاطمة العزام، وعَدّاء زين الكفيف سهيل النشاش.