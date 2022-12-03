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السبت، 03-12-2022 12:12 م

زين تواصل دعم التعليم التفاعلي وتجدد شراكتها مع متحف الأطفال

زين- متحف الاطفال


الوكيل الإخباري - واصلت شركة زين الأردن دورها الريادي في دعم التعليم والمجتمع المحلي، حيث جددت الشركة اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها مع متحف الأطفال الأردن، والتي بدأت منذ تأسيس المتحف في العام 2007.
وتم توقيع الاتفاقية في مقر شركة زين، حيث وقعها كل من الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، ومدير عام متحف الأطفال سوسن الدلق.
ويشتمل دعم زين على رعايتها الحصرية من قطاع لمتحف الأطفال المتنقل الذي استفاد من أنشطته ومعروضاته التفاعلية أكثر من 30 ألف طفل وزائر خلال العام الحالي 2022، إضافة إلى رعايتها برنامج شهر رمضان المبارك واحتفال عيد العمال في متحف الأطفال، اللذان استفاد من أنشطتهما ما يزيد عن 9 آلاف زائر، فيما تشارك عيادة زين المجانية المتنقلة للأطفال في جولات متحف الأطفال المتنقل في مختلف أنحاء المملكة، حيث تقدم العيادة خدماتها الصحية المجانية للأطفال في القرى والمناطق الأقل حظاً.

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كما قامت شركة زين هذا العام بتنفيذ وتطوير معروضة التكنولوجيا التعليمية في متحف الأطفال، التي افتتحتها جلالة الملكة رانيا العبدالله في شهر أيلول الماضي، وهي إحدى المعروضات التفاعلية التي تستهدف الأطفال من عمر سبع سنوات فأكثر، حيث تشمل أقساماً تفاعلية توضّح للأطفال أساسيات العالم الرقمي كالمجسّات ودورها في التعرّف على الهوية، والرموز البرمجية والسحابة الرقمية ووظائفها، وأهمية سرية البيانات وطرق الحفاظ عليها.


ويأتي هذا التعاون من جانب زين في إطار برامجها لإدارة الاستدامة، والتي تعنى بالتعليم ودعم المجتمع المحلي وتعزيز مهارات الأطفال من خلال ما يحتويه ويقدمه المتحف من معلومات وفائدة علمية بطرق ممتعة ومبتكرة وبأسلوب تفاعلي، حيث تحرص زين على إبرام شراكات استراتيجية وتدعم الجهات التي تعنى بالتعليم والطفل، وذلك تحقيقاً للهدفين الرابع (التعليم الجيد) والسابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف) من أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الشركة ضمن استراتيجيتها لإدارة الاستدامة.

 




 

 


 

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