الخميس 11-05-2023
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الخميس، 11-05-2023 12:58 م

زين تواصل دعم السياحة والرياضة وترعى أكوافينا ألترا ماراثون البحر الميت

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة زين الأردن عن كونها راعي الاتصالات الحصري لسباق أكوافينا ألترا ماراثون البحر الميت، وذلك في إطار رعايتها لأبرز الفعاليات التي تقام في المملكة للمساهمة في التشجيع على الرياضة وتنشيط الحركة السياحية.

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وبينت زين أن رعايتها لهذا الحدث الذي تنظمه الجمعية الأردنية للماراثونات، تأتي في مستهل أجندتها الصيفية التي تضم أضخم وأهم الأحداث والفعاليات التي تحتضنها المملكة خلال موسم الصيف، إذ تحرص الشركة على المساهمة في دعم المجتمع المحلي وتشجيع الحركة الرياضية والسياحية والفنية والثقافية، ورعاية الفعاليات المختلفة التي تحظى بإقبال وحضور لافت من مختلف فئات المجتمع ومن جميع الأعمار.


واشتملت رعاية زين على دعم السباقات الرئيسية الثلاث التي ستنطلق صباح الغد في البحر الميت، إضافة إلى سباق الأطفال الذي أقيم يوم الجمعة الماضي، والتي تحظى بمشاركة واسعة من العدائين المحليين والدوليين، حيث يعد هذا الحدث من الأحداث التي تضع الأردن على الخارطة الرياضية والسياحية على مستوى العالم.

 




 

 


 

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