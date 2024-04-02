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الثلاثاء، 02-04-2024 12:19 م

زين تُواصل دعم مسيرة أبطالها البارالمبيين للعام الرابع عشر على التوالي

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة زين الأردن تجديد رعاية أبطالها من لاعبي الرياضات البارالمبية، الذين تحتضنهم منذ عدّة أعوام وتدعم مسيرتهم الرياضية الحافلة بالإنجازات، ليمثلوا الأردن في البطولات والمحافل الرياضية المحلية والدولية والعالمية، ولمُساعدة الرياضيين لتحقيق إنجازات مرموقة والمساهمة بترسيخ مكانة المملكة على خريطة الرياضة البارالمبية.

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ويأتي التجديد استكمالاً لجهود الشركة ودروها المحوري في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة والمساهمة في بناء مجتمع أكثر شمولاً وإدماجاً، والتزاماً منها بتحقيق الهدفين العاشر "الحد من أوجه عدم المساواة" والسابع عشر" عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، من أهداف التنمية المُستدامة التي تتبناها زين.

وتضم قائمة أبطال زين البارالمبيين كل من عدّاء زين الكفيف سهيل النشاش، ولاعبة كرة الطاولة فاطمة العزام، وبطل رمي الجُلة جميل شبلي، وأبطال رفع الأثقال من ذوي الإعاقة معتز الجنيدي، وثروة الحجاج، وعمر قرادة، وأسماء شكري، إضافةً إلى عبدالكريم الخطاب الذي حقق مؤخراً رقماً عالمياً جديداً برفعه لوزن 260 كغم وتُوّج بالميدالية الذهبية في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية 2024 في الشارقة.

يُذكر بأن شركة زين تعمد على إطلاق مُبادرات وبرامج عديدة تخدم مساعيها في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من المُشاركة الفاعلة في المجتمع، حيث قامت الشركة وفي خطوة تُعد الأولى من نوعها، بإتاحة عقود الاشتراك بخدمات الهواتف المتنقلّة بلغة الإشارة، لتكون بذلك أول شركة اتصالات على مستوى المنطقة تتيح هذه الخدمة لمشتركيها من ذوي الإعاقة السمعية والبصرية، فيما قدّمت وكأول شركة اتصالات في الأردن دعمها لتطبيق مكالمات خط الطوارئ (114) عبر الهواتف الذكية المُخصص للصُمّ، استكمالاً للدعم الذي قدّمته الشركة في العام 2014 لخط الطوارئ (114) للصُم الذي أطلقته مديرية الأمن العام، لخدمة ما يقارب الـ 50,000 من الأشخاص الصُم وضِعاف السمع، حيث دعمت الشركة هذا الخط الذي جاء نتاجاً لشراكة مثمرة ما بين زين والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومركز القيادة والسيطرة في مديرية الأمن العام، والذي فاز بالمرتبة الأولى في برنامج Zero project on Inclusive Education ICT، كما أطلقت زين خط "البسمة بلس" المدفوع مُسبقاً والمخصص لفئة الصُمّ والذي يشمل مميزات عديدة تتوائم واحتياجات الصُمّ كمكالمات الفيديو وحُزم الإنترنت.

 

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