زين تواصل مساهماتها لأردن أخضر بزراعة 500 شجرة في مدينة الحُسين للشباب

الوكيل الإخباري- تأكيداً على التزامها بالتصدي لظاهرتي التغيّر المناخي والتصحر في المملكة، وانطلاقاً من استراتيجيتها لإدارة الاستدامة؛ نظّمت شركة زين الأردن وضمن مُبادراتها وبرامجها للاستدامة البيئية، فعالية تطوعية لزراعة 500 شجرة تنوعت ما بين حرجية ومُثمرة في مدينة الحُسين للشباب.

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وأقيمت الفعالية بحضور مدير عام مدينة الحسين للشباب بسام الخلايلة، بمشاركة مجموعة من المتطوعين من موظفي زين ومجموعة مالكي دراجات فيسبا في الأردن (Vespa Jordan Riders)، حيث جاءت هذه الخطوة ضمن مبادرات شركة زين الأردن وبرامجها البيئية الهادفة لزيادة الرقعة الخضراء وتحسين جودة الهواء، إلى جانب تعزيز التنوع الحيوي والبيولوجي، وزيادة المساحات الخضراء، بما يضمن مستقبل مُستدام للأجيال القادمة، كما تهدف هذه الخطوة إلى تشجيع أفراد المجتمع على المُشاركة الفاعلة وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والمسؤولية البيئية، فضلاً عن تنمية الطابع الحضاري والجمالي اللذان يتميز بهما الأردن.