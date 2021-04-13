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الثلاثاء، 13-04-2021 02:44 م

زين توزّع 4500 طرد رمضاني

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الوكيل الاخباري - بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك؛ أنهت شركة زين الأردن حملتها لتوزيع طرود الخير الرمضانية، بتوزيع 4500 طرد على مستحقيها من الأسر العفيفة في العديد من مناطق المملكة.
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وجرى توزيع الطرود من قبل زين بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وعدد من الجهات المعنية، حيث تم الانتهاء من عملية التوزيع قبيل أيام من بدء شهر رمضان المبارك، ليتسنى لمستحقيها الاستفادة من محتويات الطرد من المواد الغذائية منذ اليوم الأول من الشهر الفضيل.

وجاءت هذه المبادرة من قبل شركة زين للعام الثاني على التوالي بعد أن حالت الظروف التي فرضتها جائحة كورونا دون إقامة مبادرة موائد الرحمن التي دأبت الشركة على إقامتها طيلة 20 عاماً مضت في العديد من المحافظات، لتستعيض عنها بإيصال المواد الغذائية لمستحقيها، وذلك استمراراً لدور الشركة في دعم الفئات المحتاجة في إطار مسؤوليتها المجتمعية التي تترجمها عبر برامج ومبادرات لخدمة جميع الفئات، والتي تواصل زين إقامتها خصوصاً خلال الظروف الحالية التي زادت من الأعباء على أرباب الأسر.

يذكر أن شركة زين الأردن وفي سياق خدمتها للمجتمع وبرامجها للتكافل الاجتماعي قد جددت هذا العام دعمها القائم منذ أعوام لتكية أم علي، لخدمة الأسر المنتفعة من خدمات التكية، بالإضافة إلى تجديد الدعم المقدم لجمعية قرى الأطفال الأردنية SOS للعام الثاني والعشرين على التوالي وبقيمة 75 ألف دينار أردني، حيث تكفل شركة زين 5 بيوت في قرى عمان واربد والعقبة.

 




 

 


 

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