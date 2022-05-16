الإثنين 16-05-2022
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الإثنين، 16-05-2022 10:55 ص

زين توظّف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم أفضل خدمة لعملائها

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الوكيل الإخباري - في إطار حرصها الدائم على توفير أفضل خدمة لعملائها من خلال استخدام التقنيات الحديثة التي تُسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة، ولتوسّع نطاق خدماتها وتعزّز مستويات رضى الزبائن؛ استكملت شركة زين الأردن تعاونها مع شركة "لبيبة" لتكنولوجيا المعلومات -الذي كانت قد بدأته في العام 2019-، لأتمتة خدمة العملاء لديها من خلال تطوير نظام روبوتات الدردشة “Chatbot” بتقنية الذكاء الاصطناعي لكافة خدماتها الإلكترونية.

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وتمكّنت زين من خلال تعاونها مع شركة "لبيبة" لتكنولوجيا المعلومات من خدمة عملائها عبر تطبيق فيسبوك ماسنجر(Messenger)، وتطبيق واتساب للأعمال (WhatsApp Business)وعبر خدمة المحادثة (Online Chat) على موقعها الإلكتروني(www.jo.zain.com)، وعلى تطبيقها الإلكتروني على الأجهزة الذكية (Zain Jo)بشكلٍأفضل وأكثر فعالية واحترافية، حيث وفّر روبوت الدردشة(هلا)استجابة سريعة وفورية لعملاء زين، كما سهّل عملية التواصل في كل الأوقات، مما وفّر الجهد على الشركة وعملائها في آن واحد.


وتتيح زين من خلال روبوت الدردشة (هلا) أكثر من 90% من الخدمات الذاتية للمشتركين، حيث يمكنهم إضافة وإلغاء حزم الإنترنت وتحويل تعرفة الخط، والاطلاع على الرصيد المتبقي وتجديد الاشتراك المبكّر، ودفع الفواتير وغيرها من الخدمات، بحيث يمكن لمشتركي زين إدارة خطوطهم بكل سهولة وسرعة ودون أي تدخل بشري، مع تطبيق سياسة الخصوصية والحفاظ على سرية المعلومات، كما يمكن للمشتركين الاطلاع على العروض والخدمات المتوفرة والحصول عليها من خلال (هلا)، كخدمة زين فايبر وعروض البرودباند وعروض الشركات.


وبيّنت زين بأن نسبة كبيرة من المحادثات التي تتلقّاها عبر خدماتها الإلكترونية تُدار حالياً بشكل كامل من خلال روبوت الدردشة(هلا)، مما سهّل على الشركة إدارة خدمة عملائها وتوفير قاعدة معلومات أكبر عن مشتركيها وتمكينها من توفير العروض والخدمات التي تناسب احتياجاتهم وتتلائم مع سلوكهم عبر الإنترنت، وذلك ضمن خطط الشركة التطويرية في مجال خدمة العملاء.

 




 

 


 

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