زين توفّر خدمات منصة B12 التعليميّة

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة زين عن شراكة بينها وبين شركة باء اثنا عشر للخدمات الرقمية التي تقدم خدمة إدارة العمليّة التعلميّة عن بعد للمدارس من خلال تطبيق B12 للهواتف الذكية الذي يسهّل التواصل بين المدارس وأهالي الطلاب، حيث ستقوم زين بتقديم الدعم للتطبيق من خلال تسويق خدماته والمساهمة بتعريف المدارس به وما يقدمه من ميزات مبتكرة.

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ويعد تطبيق B12 من أحدث الطرق للتواصل بين أولياء الأمور والمدرسة، حيث يوفر التطبيق ميزة التنبيه بكل الأمور الأكاديمية وغير الأكاديمية التي تهم أولياء أمور الطلبة بكل سلالة وبساطة، حيث يمكّن التطبيق أولياء الأمور من استلام إشعارات بجميع الرسائل الأكاديمية كالإعلانات، والواجبات، والامتحانات، بالإضافة الى متابعة الخطط الأسبوعية والملاحظات الأكاديمية.

كما يوفر التطبيق ميزة استلام العلامات والشهادات المدرسية ومتابعة جميع رسائل المدرسة غير الأكاديمية كالإعلانات الإدارية، وإعلانات الأنشطة وغيرها.



ويقدّم التطبيق خاصيّة عرض أجندة المدرسة مع إظهارالفعاليات الخاصة بالطلاب عليها، كما يمكّن أولياء الأمور من إرسال ملاحظات لإدارة المدرسة والهيئة التدريسية بخصوصية وسرية تامة، ويتميّز تطبيق B12 بإرسال تنبيهات عند اقتراب باص المدرسة الى البيت ووصوله، كما يقوم التطبيق بعرض خريطة تُمكّن أولياء الأمور من تتبع موقع الحافلة أثناء الجولة.

وتأتي هذه الشراكة ضمن مساعي شركة زين المتواصلة لدعم قطاع التعليم في المملكة وتطوير البيئة التعليمية بجميع مكوناتها، وذلك انطلاقاً من مسؤولية الشركة تجاه المجتمع المحلي التي تجسدها من خلال شراكاتها ومبادراتها وبرامجها المستدامة لخدمة مختلف القطاعات وفي مقدمتها قطاع التعليم.

كما تأتي الشراكة بهدف تعزيز الأساليب التفاعلية التي تواكب التطورات العالمية لتسهم شركة زين بدورها في استمرارية العملية التعليمية بشكلها الجديد بما يتناسب مع جائحة فيروس كورونا المستجد، كما سيساهم التطبيق بعد عودة التعليم الوجاهي للارتقاء بالعملية التعليمية والمساهمة في التحول الرقمي للقطاع التعليمي في المملكة.



